Suomen Kuvalehden mukaan ”moni seikka” viittaa siihen, että Tor-verkon globaalin huumekaupan päivien ajaksi pysäyttänyt taho on Suomesta.

Tuntemattoman tahon toteuttama asiakirjaväärennös johti huhti–toukokuussa 2021 Tor-verkon globaalin huumekaupan keskeytymiseen viideksi päiväksi. Suomen Kuvalehden mukaan ”useat seikat” huijauksessa viittaavat siihen, että taho oli suomalainen henkilö. Huijarin arvioidaan tienanneen operaatiollaan yli miljoona euroa.

Huijauksen kohteeksi joutui Tucows-niminen firma, jonka alaisuudessa toimii suosituimpiin Tor-verkossa huumekauppaan keskittyviin sivustoihin kuuluva Dark.fail. Huijari sai haltuunsa sivuston, ja lisäsi sinne linkkejä alkuperäisiltä sivustoilta näyttäville tietojenkalastelusivustoille, jotka veivät käyttäjien rahat ja tunnukset.

Tor-verkko sai julkisuutta myös lokakuussa 2020, kun vuosina 2018–2019 tapahtunut Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurto paljastui. Jopa 33 000 asiakkaan henkilö- ja potilastiedot varastettiin ja osittain julkaistiin Tor-verkossa.

IS uutisoi tällöin F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppösen uskovan tekijän olleen suomalainen. Viitteitä tekijän suomalaisuudesta saatiin, kun huomattiin murtautujan olleen kiristyksen alussa aktiivinen pimeän internetin eli darknetin Torilauta-keskustelupalstalla.

Kiristäjä viestitteli englanniksi, mutta Vastaamon asiakkaille lähetetyt kiristysviestit olivat hyvää suomea. Lisäksi kiristäjä oli läpäissyt keskustelupalstalla suomen kielen taitoa testaavan captcha- eli kuva/tekstivarmennustestin.

– Se on aika työlästä ulkomaalaiselle, jos et puhu kieltä, Hyppönen kommentoi tällöin.

Hän etsi aiemmin Torilaudalla kääntäjää, mutta kyseessä saattoi olla hämäys.

Huhtikuussa 2021 IS uutisoi Vastaamoon kohdistuneen tietomurron tutkinnan etenevän. Epäiltynä oli tuolloin ”alle kymmenen” henkilöä. Lokakuussa 2020 julkaistun STT:n uutisen mukaan Tor-verkolla on Suomessa noin 20 000 päivittäistä käyttäjää. Maailmanlaajuisesti käyttäjiä on noin kaksi miljoonaa. Tor-selainohjelmalla voi selata normaaleja verkkosivuja ja vain Tor-verkossa toimivia verkkosivuja anonyymisti.

Cyber Intelligence House -yhtiön tutkimusjohtaja Juha Nurmi arvioi STT:lle valtaosan verkon toiminnasta olevan laillista. Nurmen mukaan rikolliset käyttävät Tor-verkkoa muun muassa huumekauppaan ja myymällä tietomurroissa varastettuja tietoja.