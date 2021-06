Acer ei usko sirupulan helpottavan ennen ensi vuotta, The Guardian kertoo. Arvio poikkeaa yhtiön aiemmin esittämästä.

Maailmanlaajuinen pula elektroniikassa käytettävistä siruista iskee kovaa ja pitkään suuren pc-valmistaja Acerin kannettavien tietokoneiden valmistukseen. Arvion esittää yhtiön operatiivinen johtaja Tiffany Huang.

– Se jatkuu hitaana ensi vuoden ensimmäiseen tai toiseen neljännekseen saakka [...] Meillä on [siruista] vakava puute, Huang toteaa The Guardianille.

Johtajan mukaan päivittäin pystytään tyydyttämään vain puolet kysynnästä. Tilanne on pakottanut yhtiön pistämään paukkuja opetuspuolen mallistoonsa pelaajien kustannuksella.

Acer valmistaa myös pelaamiseen paremmin soveltuvia pöytä-pc:itä. Guardianin juttu keskittyy kannettaviin tietokoneisiin, mutta sirupula voi satuttaa yhtiön tuotantoa laajemminkin.

Arvio on synkempi, kuin Acerin toisen johtajan huhtikuussa esittämä. Silloin Acerin Aasian ja Tyynenmeren alueen toimintojen johtaja Andrew Hou ennusti, että sirujen saatavuus on paljon parempi tämän vuoden toisella puoliskolla.

Sirujätti Intel toisti maanantaina arvionsa sirupulan jatkumisesta. Toimitusjohtaja Pat Gelsinger sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan, että globaali ongelma voi ratketa vasta parin vuoden päästä – siitä huolimatta, että markkina on ryhtynyt toimiin lähiajan rajoitteiden poistamiseksi.

Johtajan mukaan syynä on koronapandemian synnyttämä kotoa työskentelyn ja opiskelun trendi, joka on johtanut räjähtävään kasvuun puolijohteiden kysynnässä. Tämä on pistänyt toimitusketjut valtavan paineen alle.

Gelsinger näki tilanteen samoin jo huhtikuussa.

– Uskomme voivamme auttaa. Mutta arvioin siihen kuluvan pari vuotta ennen kuin sen voi ratkaista kokonaan. Kapasiteetin lisääminen vain vie pari vuotta, Gelsinger sanoi tuolloin The Washington Postille.

Acerin kanssa kilpailevat Dell ja HP varoittivat äskettäin, että sirupula voi heikentää niiden kykyä vastata kannettavien kysyntään tänä vuonna. Reutersin mukaan ilmoitus iski etenkin HP:n osakkeisiin, jotka laskivat laski kuusi prosenttia.

Sirupula vaikuttaa tietokoneiden ohella muun muassa puhelinten, pelikonsolien ja autojen saatavuuteen. Sen lisäksi, että tuotteita voi olla vaikea saada, niistä voi joutua maksamaan selvästi tavallista enemmän. On ennustettu, että esimerkiksi televisioiden ja puhelinten hinnat ovat nousussa.

