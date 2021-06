Ilmaistarjous todellakin yllättää – tämäkö se ”mysteeripeli” oli?

Ei tullut mitään AAA-peliä. Ei edes kallista peliä. Tuli Among Us.

Among Us on parhaimmillaan kavereiden kesken.

Epic Games Store paljasti torstaina illalla pelkällä ”mysteeripeli”-nimellä mainostetun ilmaistarjouksensa. Kyseessä on Among Us, jonka käyttäjät voivat ladata maksutta Windowsille torstaihin 3. kesäkuuta kello 18 mennessä.

Muiden ihmisten kanssa verkon yli tai lähiverkossa pelattavassa pelissä murhataan ja yritetään sitten petkuttaa muita ja langettaa syy jonkun toisen niskoille.

Pelivalinta on omituinen, sillä aiemmin Epicin mysteeripelit ovat tupanneet olla kalliita ja suuren kehittäjätiimin tuotoksia, kuten edellinen ilmaispeli NBA 2K21 tai aiemmin nähdyt GTA V tai Civilization VI.

Tilanteesta tekee vielä oudomman se, että Among Us maksaa normaalisti vain 4 euroa. Onhan se enemmän kuin ilmainen, mutta ei kovin paljon.

On lisäksi kyseenalaista, kuinka paljon Among Us enää tässä vaiheessa kiinnostaa pelaajia. Peli nousi valtavaan suosioon viime syksynä ja kuului Epicin kanssa kilpailevan Steamin eniten pelattuihin peleihin viime vuonna.

Mutta epävirallisen Steam Charts -palvelun mukaan Among Usin suosio on laskenut huipustaan huimasti. Palvelun tiedot perustuvat Steam-kaupan lukuihin.

Among Us kuitenkin nauttii pelaajien arvostusta ja on parhaimmillaan tutun kaveriporukan kanssa pelattuna. Huonoksi peliä tuskin voi siis haukkua. Yksinpelaajalle siitä ei kuitenkaan ole iloa.

Pelillä ei ole ikärajamerkintää. Lapsenomaisesta grafiikasta huolimatta sitä ei välttämättä voi suositella perheen pienimmille, koska peli rohkaisee valehtelemaan ja huijaamaan kaveria.

Epic arvuuttelee jälleen uudella mysteeripelillä, joka paljastetaan ensi torstaina. Among Us osoittaa, että melkein mitä tahansa voi olla luvassa.