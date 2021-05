Microsoft-pomolta varoitus: Synkkä ennustus voi toteutua vuonna 2024

1984-kirjan valvontayhteiskunta voi olla todellisuutta ennemmin kuin arvaammekaan, Microsoftin korkea johtaja varoittaa BBC:lle.

George Orwellin kuuluisa teos 1984 kuvaa dystooppista yhteiskuntaa, jossa kansalaiset ovat tiukan valvonnan alla. Tämä voi olla todellisuutta pian, ennustaa Microsoftin korkea johtaja Brad Smith BBC:n Panorama-ohjelmassa. BBC julkaisi otteita hänen kommenteistaan erillisessä uutisessa.

– Mieleeni tulevat jatkuvasti George Orwellin opetukset kirjassaan 1984. Tiedäthän sen perustarinan... hallitus, joka näkee kaiken, mitä jokainen tekee ja kuulee kaiken, mitä jokainen sanoo koko ajan. No se ei tapahtunut vuonna 1984, mutta jos emme ole varovaisia, se voi toteutua vuonna 2024, Smith arvioi.

Smithin mukaan vaarana on tekoälyn kehitys, joka uhkaa karata lainsäätäjiltä. Uusia lakeja kansalaisten suojaksi on saatava voimaan pikimmiten, hän hoputtaa.

Tekoälyn kehityksen tahti vaihtelee eri puolilla maailmaa. Kiinan, joka on valvonut kansalaisiaan tarkasti vuosikymmeniä, uskotaan olevan erityisen pitkällä. Oman huolensa on aiheuttanut koronapandemia ja sen myötä käyttöön otetut uudet valvontateknologiat. Pelkona on, ettei niitä pureta pandemian jälkeen.

Tulevaisuutta on kuitenkin vaikea ennustaa. Teknologiavisionääri, Teslan ja SpaceX:n perustaja Elon Musk arvioi vuonna 2014, että tekoälystä voi tulla vaarallinen jo vuoteen 2019 mennessä.

– Tekoälyn edistymistahti on uskomattoman nopea...riski sille, että jotain erittäin vaarallista tapahtuu, on viiden vuoden päässä. Enintään kymmenen vuoden. Tässä ei ole kysymys siitä, että huudan sutta jostain sellaisesta, mitä en ymmärrä, Musk totesi tuolloin.