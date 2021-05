Klassikoiden klassikko heräsi henkiin: Mass Effect Legendary Edition on huikea teos, jossa riittää pelattavaa – ja vähän nuristavaa

Mass Effectit olivat ilmestyessään videopelien virstanpylväitä. Uusioversio palauttaa ne pääosin onnistuneesti henkiin.

Alun perin vuonna 2007 Xbox 360:lle ilmestynyttä Mass Effectiä pidetään pelaamisen virstanpylväänä. Se yhdistelee useita lajityyppejä, mutta tiivistetysti sitä voi luonnehtia roolipeliräiskinnäksi.

Nyt vuonna 2021 EA tuo pelin lisä- ja jatko-osineen uudestaan saataville modernisoituna versiona. Tätä voi puolestaan luonnehtia kulttuuriteoksi.

Peliä ei kannata kuitenkaan lähestyä kritiikittä – ainakaan nykypolven mittapuulla. Katsotaanpa tarkemmin.

Hyvää

Tunnelma

Juoni

Maailma

Paljon pelattavaa

Huonoa

Ikä näkyy uudistuksista huolimatta

Hinta

Ei (vielä) PS5/XS-erityistukea

Mass Effectien scifimaailmassa ihmiskunta on kehittynyt valtavin harppauksin ja ottanut paikkansa yhtenä galaksin kehittyneiden rotujen joukossa 2100-luvun lopulla. Tämä synnyttää poliittisen tilanteen, joka sisältää kähmintää, valtapelejä, salaliittoja ja kaikkea muuta, mitä tarvitaan herkullisen asetelman rakentamiseen.

Päähenkilö on James tai Jane Shepard (tai vapaavalintaisella etunimellä varustettu).

Pelin päähahmona toimii kapteeni Shepard, jonka ympärille rakentuu pelin alkuvaiheessa eri rotuja edustava taustatiimi. Eri tehtäviin voi ja kannattaa valita erilainen tiimi hahmojen kykyjen mukaan, sillä muukalaisten erityiskyvyistä tapaa olla apua, kun perinteinen pyssynpaukuttelu ei riitä.

Tehtäviin ei kannata myöskään marssia takki auki etenkään myöhemmissä vaiheissa. Sopivasti hahmonkehityksessään erikoistuneet kaverit ja oikea varustus ovat onnistumisen avaimia.

Juonta edistetään taistelun lisäksi keskusteluja käymällä. Vaihtoehdoista valitaan parhaiten sopiva, ja valinnat usein vievät tapahtumia tiettyyn suuntaan.

ME:t ovat sekoitus roolipelaamista, avoimen maailman pelaamista sekä putkijuoksutehtäviä. Juonta kuljetetaan valitsemalla keskusteluvaihtoehtoja ja ottamalla vastaan pää- ja sivujuonia edistäviä tehtäviä.

Pelin universumi on rikas ja taidokkaasti rakennettu. SSV Normandy -avaruusalukseen syntyy kiintymyssuhde ja sillä tehtävä galaksin tutkiminen on jännittävää.

Pelin maisemat näyttävät parhaimmillaan oikein mukavilta, kuten Citadelin keskusaukio. Enimmäkseen grafiikka on silti alle nykypäivän standardien.

Avaruusalukselle annetaan siirtymäkäskyt komentosillan galaksikartalta.

ME Legendary Editionia on uudistettu kovalla kädellä. Ulkoasua on tuotu lähemmäs tätä päivää, ja myöhemmin ilmestyneitä lisäosia on upotettu sujuvammin osaksi juonta. Galaksissa on mukavasti tutkittavaa ja paketissa kaikkiaan kolme peliä lisäosineen, joten pelattavaa riittää.

Pelin ikä näkyy silti. Vaikka se on nimellisesti tuotu 4K/HDR-tasolle, se ei ole graafisesti tätä päivää, vaikka joistakin maisemista on rakennettu varsin kauniita. Graafisten yksityiskohtien puute pistää silti silmään, kun sitä katselee tämän päivän standardein. Nostalgiannälkäisiä uudelleenpelaajia tämä tuskin häiritsee. Ensituttavuutta tekeviä tämä saattaa jonkin verran häiritä.

Planeettojen pinnalla pörrätään usein Mako-ajoneuvolla. Sen ohjattavuus ei ole parhaasta päästä.

Eniten ikä ehkä näkyy siinä, että taistelusysteemi tuntuu kömpelöltä näin vuonna 2021. Kumppaneiden käskyttämiseen ja aseiden vaihtamiseen käytettävät komentopyörät eivät ole ihan tätä päivää. Samoin esteiden taakse suojautuminen ja hahmon liikkuminen taistelussa on ”tuore” tuulahdus vuodelta 2007. Mako-panssariajoneuvolla pörrääminen on kuin vanhalla Ladalla ajaisi (eikä noin lystikkäässä mielessä).

Useimpiin asioihin tottuu. ME:n taistelusysteemikin on sellainen, joten se tuskin on kenellekään deal breaker.

Eniten ikä painaa pelisarjan ykkösosaa. Osien välillä oli eroja jo aikoinaan, sillä sekä Mass Effect 2 (2010) että Mass Effect 3 (2012) paransivat edeltäjiinsä verrattuna.

Muukalaisrodut ja -kumppanit ovat tärkeä osa Mass Effectien universumia.

Konsoliversiot on Playstation 4:lle ja Xbox Onelle, mutta ne toimivat toki myös PS5:ssä ja Xbox Series -konsoleissa. Uuden sukupolven laitteille on luvattu erityisherkkuja, mutta vielä niitä ei ole. Uskotaan, kun nähdään.

Pelin hinnasta voi halutessaan nurista. Mass Effect Legendary Edition maksaa 60 euroa (pc) tai 70 euroa (konsolit), kun samaisen julkaisijan viimevuotinen Command & Conquer Remastered Collection maksoi 20 euroa. Kontrasti on aika jyrkkä.

Rahalle saa toki vastinetta, sillä Legendary Editionissa riittää pelattavaa.

Galaksin keskus on Citadel-avaruusasema, joka on oma pieni avoin maailmansa.

Mass Effectiä pidettiin aikoinaan hyvin edistyksellisenä kerronnaltaan, asetelmaltaan ja juoneltaan. Ne tuntuvat edelleen hyviltä, mutta eivät ainutlaatuisilta. Tämä tekee näkyväksi sen asian, että pelien käsikirjoittamisessa on otettu suuria harppauksia. Tätä ei voi pitää kuin iloisena huomiona.

Nykyiselläänkin peli puolustaa paikkaansa. Ei enää päätä muita pidempänä, mutta hyvänä pelinä hyvien joukossa. Huonomminkin voisi rahansa käyttää.

Ja muistutukseksi vielä, että pelin pegi-ikäraja on 18 vuotta. Sitä ei siis saa luovuttaa alaikäiselle.