Näin tarkistat, onko sinulla kuvia maksulliseksi muuttuvassa Google Kuvat -palvelussa

Vaikka sinulla olisi paljonkin otoksia Google Kuvissa, maksullisuuden rajana toimiva 15 gigatavun kiintiö alkaa täyttyä vasta ensi viikolla. Ehdit vielä kopioida palveluun kuvia ennen kuin mittari alkaa raksuttaa.

Pääsääntöisesti kännykkäkuvien varmuuskopiointiin tarkoitettu Google Kuvat -palvelu muuttuu osittain maksulliseksi ensi viikolla. Jatkossa yli 15 gigatavun kuvamäärän säilyttämiseksi on hankittava kuukausimaksullinen tilaus. 100 gigatavua lisää tilaa maksaa 2 euroa kuukaudessa.

Rajaan ei lasketa palveluun ennen ensi maanantaita ladattuja kuvia. Sen jälkeiset alkavat kuluttaa latauskiintiötä.

IS Digitodaylta on kysytty, mistä tietää, onko Google Kuvissa omia otoksia. Nopein tapa tarkistaa asia on kirjautua tietokoneen verkkoselaimella Googleen ja sen jälkeen suunnata osoitteeseen photos.google.com. Jos edessäsi on kuvia tässä näkymässä, ne ovat palvelussa olevia otoksiasi. Olet kirjautunut verkkoselaimella sisään, jos pystyt lukemaan selaimessa Gmail-sähköpostejasi.

Jos sinulla on kuvia Google Kuvissa, voit huoletta pitää niitä siellä jatkossakin. Vain uusista, rajat ylittävistä latauksista aletaan laskuttaa, eikä sitäkään tehdä käyttäjille ilmoittamatta. Palveluun kannattaa siis siirtää mahdollisimman paljon kuvia nyt, jos aiot jatkaa sen käyttöä.

Google arvelee, että ilmainen tallennustila riittäisi varmuuskopioiden tekemiseen kuvista keskimäärin kolmen vuoden ajan. Ihmisten kuvaustaipumukset ovat kuitenkin yksilöllisiä, ja raja voi tulla vastaan aikaisemminkin. Samaa 15 gigatavun tallennuskiintiötä kuluttavat myös Gmail-sähköpostit ja Google Driveen tallennetut tiedostot.

Googlen temppua on kritisoitu monopolistiseksi. Muun muassa kilpailevan Flickrin taholta Googlen on sanottu keränneen itselleen kalliilla hinnalla laajat ilmaiskäyttäjämassat ja sitten lätkäisseen hintalapun päälle. Vaihtoehtoja Googlelle ovat muun muassa Flickr, Dropbox ja Onedrive.

Kuvat on mahdollista varmuuskopioida myös esimerkiksi tietokoneen tai ulkoiselle kiintolevylle kotioloissa. Tämä edellyttää puhelimen kytkemistä kaapelilla tietokoneeseen ja kuvien siirtämistä käsin.

Jos kehität oman tallennusratkaisun, kuvista on hyvä olla enemmän kuin yksi kopio esimerkiksi laiterikon varalta.

Google Kuvien varmuuskopiointiasetuksia on helpoin säätää puhelinsovelluksesta käsin. Pääset tekemään muutoksia avaamalla sovelluksen ja klikkaamalla omaa kuvaasi tai nimikirjaimiasi aloitusnäkymän oikeassa yläkulmassa. Täältä voit esimerkiksi säätää varmuuskopioiden kuvanlaatua tai ottaa ominaisuuden kokonaan pois päältä.

Jos varmuuskopiointi ei ole päällä, sen aktivoiminen puhelimessa saa kuvat siirtymään Google Kuvat -pilvipalveluun. Ennen ensi maanantaita tämä ei kuluta tallennuskiintiötä.