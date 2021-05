Tähtitubettajalle tarjottiin rahaa koronarokotteesta valehtelemisesta – hämärä kampanja menossa

Ranskassa ihmetellään yrityksiä saada tunnetut somevaikuttajat levittämään valheita Pfizerin rokotteesta.

Brittiläiseksi tekeytynyt pr-toimisto yrittää saada ranskalaisia sosiaalisen median vaikuttajia levittämään vääriä väitteitä Pfizerin koronarokotteesta maksua vastaan. Asiasta kertovat muun muassa Euronews ja BBC.

Yksi tarjouksen saanut on noin 1,2 miljoonaa tilaajaa Youtubessa kerännyt Leo Grasset, jonka mukaan yritys sanoi sillä olevan ”huomattava” summan rahaa hankkeensa tueksi.

Videobloggaajan haluttiin väittävän joko Youtubessa, TikTokissa tai Instagramissa, että Pfizerin rokote on kolme kertaa tappavampi kuin AstraZenecan rokote. Grassetin mukaan ohjeissa sanottiin, että hänen tulee esittää valheet omissa nimissään ikään kuin hän olisi itse päässyt asiasta jyvälle.

Grasset ei ole ainoa tarjouksen saanut ranskalainen. BBC:n mukaan pr-toimisto on lähestynyt useita terveyden ja tieteen alalla toimivia somevaikuttajia. Yksi heistä, sairaalassa työharjoittelijana toimiva Instagram-nimimerkki Et Ça Se Dit Médecin, sanoi saaneensa 2050 euron tarjouksen 30 sekunnin mittaisesta Insta-tarinasta.

Somettajat voivat nykyisin joutua vaikeuksiin käyttämiensä palvelujen kanssa, jos niissä julkaistaan vääriä väitteitä koronarokotteista. Esimerkiksi Youtube lisäsi tätä koskevan kohdan sääntöihinsä viime syksynä. Facebook kielsi väärät rokoteväitteet joulukuussa.

Lue lisää:

Pr-toimiston Lontoon-osoite vaikuttaa olevan väärä, ja työntekijöiden nyt poistetut LinkedIn-tilit viittaavat kampanjan olevan mahdollisesti peräisin Venäjältä.

Ranskan terveysministeri Olivier Véran ei usko kampanjalla olevan mahdollisuuksia onnistua.

– Se on säälittävä, se on vaarallinen, se on vastuuton ja se ei toimi, ministeri sanoi BFMTV-kanavalla spekuloimatta, mistä kampanja on peräisin.

Huhtikuussa Euroopan unionin raportissa väitettiin, että Venäjän ja Kiinan valtionmedia yrittää järjestelmällisesti horjuttaa luottamusta länsimaisiin koronarokotteisiin. Venäjä on kiistänyt raportin.