Poliisi teki ratsian Twitterin toimistoon Intiassa – syynä hallituspuolueen twiitit

Intian poliisi teki ratsian viestipalvelu tiloihin, sen jälkeen, kun Twitter merkitsi osan Intian kansanpuolueen (BJP) tviiteistä manipuloiduksi sisällöksi. Intian Kansanpuolue on maan pääministeripuolue. Ratsia tapahtui myöhään maanantaina.

Yleisradioyhtiö BBC:n mukaan yksi manipuloiduiksi merkityistä twiiteistä on Intian kansanpuolueen tiedottajan Sambit Patran twiitti. Twitterin säännöt kieltävät käyttäjiä jakamasta sisältöä, joiden se arvioi sisältävän disinformaatiota tai aiheuttavan haittaa.

Tätä toimintaperiaatetta Twitter on aiemmin soveltanut muun muassa Yhdysvaltojen entisen presidentin Donald Trumpin kohdalla. Trump on saanut Twitteriin porttikiellon, ja hänen twiittinsä on poistettu.

Twitterin ja Intian hallituksen välit kiristyvät

BBC:n mukaan Delhin poliisi on perustellut Twitterin tiloihin tekemäänsä ratsiaa sillä, että Twitterillä on hallussaan sellaista merkityksellistä tietoa, jota maan poliisilla ei ole.

Ratsia tapahtui sen jälkeen, kun Twitter merkitsi manipuloiduksi sisällöksi Intian Kansanpuolueeseen (BJP) yhdistetyillä Twitter-tileillä julkaistuja twiittejä, joissa jaettiin kuvia maan hallituksen koronatoimia arvostelevasta dokumentista. Dokumentin väitettiin olevan kongressipuolueen laatima, mutta kongressipuolueen itsensä mukaan dokumentti on väärennetty.

Viime kuussa Twitter poisti tai rajoitti maan hallituksen käskystä yli 50 twiitinnäkyvyyttä, joissa muun muassa kritisoitiin hallituksen toimia koronavirustilanteen hoidossa. Muun muassa ilmaus ”Intian variantti” on joutunut protestilistalle.

Aiemmin tänä vuonna Twitter on blokannut maan viranomaisten vaatimuksesta satoja tilejä, joita yhdistettiin maan maatalousuudistuksia arvosteleviin protesteihin.

BBC:n mukaan Twitterin kieltäytyminen tilien siivoamisesta olisi voinut johtaa sen paikallisten työntekijöiden vankilatuomioihin Intiassa.