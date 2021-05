Kiina ilmoitti tehoiskusta – bitcoinin arvo putosi taas

Useat bitcoin-louhijat ilmoittivat lopettavansa toimintansa Kiinassa maan ilmoitettua tehoiskusta virtuaalivaluuttojen louhintaa vastaan.

Bitcoinin ja useiden muiden virtuaalivaluuttojen arvo on lähtenyt laskuun Kiinan ilmoitettua perjantaina tehoiskusta bitcoin-louhintaan ja -vaihtoon, kertoo uutistoimisto Reuters. Kiinassa louhitaan noin 70 prosenttia maailman virtuaalivaluuttayksiköistä.

Kiinalaisviranomaisten uudessa lausunnossa todettiin, että laittomasta toiminnasta aiotaan rankaista ankarasti, mutta ei sen tarkemmin täsmennetty bitcoin-louhijoita vastaan käytettäviä toimia, kertoo The Register -verkkolehti.

Bitcoinin arvo putosi sunnuntaina 17 prosenttia, mutta pudotus on tasaantunut Aasiassa. Bitcoinin arvo on kuitenkin pudonnut noin puoleen kaikkien aikojen huipustaan. Virtuaalivaluutta Etherin arvo on pudonnut noin puoleen parin kuukauden takaisesta huipustaan.

Virtuaalivaluuttojen louhinta tarkoittaa uusien digitaalisten valuuttayksiköiden luomista monimutkaisten ja paljon prosessointitehoa vaativien matemaattisten toimitusten kautta.

Suuret virtuaalivaluuttojen louhintaan erikoistuneet HashCow ja BTC.TOP ovat ilmoittaneet lopettavansa toimintonsa Kiinassa.

Myös virtuaalivaluuttojen vaihtoon erikoistunut Huobi ilmoitti maanantaina lopettavansa louhinta- ja vaihtopalvelunsa Kiinassa ja keskittyvänsä kansainvälisille markkinoille.

Virtuaalivaluutoista ja niiden nopeasta arvonnoususta ollaan huolissaan myös Yhdysvalloissa. Yhdysvaltojen keskuspankin pääjohtaja Jerome Powellin mukaan virtuaalivaluutat voivat uhata taloudellista vakautta.

Virtuaalivaluuttojen arvot ovat nousseet kovaan tahtiin, mutta myös pudotukset ovat olleet suuria. Niitä käytetään myös välineinä rahanpesussa.

Kryptolouhinta erikoisvalmisteisissa laitteistoissa kuluttaa myös paljon energiaa. Kiinassa kryptolouhijoiden energiantarpeen arvioidaan nousevan vuonna 2024 yhteensä 297 terawattituntiin, mikä on suurempi kuin koko Italian energiankulutus vuonna 2016.

Energiankulutuksen kasvu on vastoin Kiinan tavoitteita, sillä maa aikoo olla hiilineutraali vuonna 2060.