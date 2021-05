Mies osti Gigantista LG-television, kuva ”paloi kiinni” 3 vuodessa – tätä mieltä ovat myyjä, valmistaja ja kuluttajariitalautakunta

Sekä valmistaja että maahantuoja katsoivat, ettei asia kuulu heille. Kuluttajariitalautakunta näki myyjän olevan hyvitysvastuussa.

Kuluttajariitalautakunta suosittelee Giganttia hyvittämään television, jonka kuva on ”palanut kiinni” näyttöön vajaan kolmen vuoden käytön aikana. Tällä tarkoitetaan näyttöön jäävää häiritsevää haamukuvaa.

Laitteella oli voimassa Gigantista ostettu 5 vuoden jatkettu takuu. LG:n televisioiden normaali takuuaika on 2 vuotta. Laitteen paneeli oli vaihdettu kertaalleen aiemmin takuun perusteella jumiin jääneen kuvapisteen vuoksi.

IS on nähnyt asiakkaan käymän viestinvaihdon valmistajan ja myyjän välillä. Ostaja sanoi olleensa tietoinen palamisriskistä ja käyttäneensä televisiota varoen. Laitetta oli käytetty hänen mukaansa tavallisen käytön ohella muutaman kerran pelilähetysten katseluun maksimissaan 10 tunnin ajan, mutta tämä oli silti jättänyt näyttöön selkeät jäljet.

LG:n asiakaspalvelu ilmoitti, että jatketun takuun aikainen vikaantuminen on asiakkaan ja myyjän välinen asia. Gigantin asiakaspalvelu puolestaan ilmoitti ettei kuvan kiinni palaminen kuulu takuuseen ja kieltäytyi hyvittämästä laitetta.

Asiakas teki valituksen kuluttajariitalautakuntaan 19.1.2021.

– Television kuva paloi kiinni. Takuuehdoissa ei ole mitään mainintaa, ettei kuvan palaminen kiinni kuulu takuun piiriin. Tuotteen paneelissa on vikaa, asiakas sanoi kuvatodistein höystämässä valituksessaan.

Palamisjäljet näkyvät, kun televisio on päällä. Tietyt värit korostavat ongelmaa, punainen ja magenta ovat pahimpia, sanoo asiakas.

Kuluttajariitalautakunta suositti 10.5. tekemässään päätöksessä Giganttia huolehtimaan 6.2.2018 ostetun LG B7 65” OLED -television korjauksesta veloituksetta tai toimittamaan asiakkaalle vastaavanlaisen television.

– Myyjä ei ole osoittanut ostajan aiheuttaneen kuvan kiinni palamista, eikä ettei kuvan kiinni palaminen kuuluisi takuun piiriin, lautakunta sanoi päätöksessään.

Lautakunta nojautui päätöksessään kuluttajansuojalain 5. luvun 15 a §:n kohtaan, jonka mukaan tavarassa katsotaan olevan virhe, jos tavara huonontuu takuuajassa takuussa tarkoitetulla tavalla. Myyjä on vastuussa tavaran käyttökelpoisuudesta, ja asiakkaalla on oikeus vaatia korjausta tai virheetöntä tavaraa.

Päätös oli poikkeuksellinen, sillä Gigantti ei reagoinut kuluttajariitalautakunnan sille tammikuussa esittämään kommenttipyyntöön. Päätös tehtiin lopulta yksipuolisesti. Lautakunnan päätöksen mukaan kuvan kiinni palaminen jää takuun piiriin.

Kuluttajariitalautakunta on aiemmin linjannut, että television pitäisi kestää neljä vuotta.

Viestintäpäällikkö Rita Pasanen kertoo Gigantin päässeen tutustumaan päätökseen IS:n kautta.

– Tapaus on osaltamme hyvin suoraviivainen. Olemme olleet jo asiakkaaseen yhteydessä ja käyneet asian hänen kanssaan läpi, mikä on meille tärkeintä. Asiakkaalle tarjottu uusi televisio on arvoltaan alkuperäistä arvokkaampi, ja toivomme mielekkäitä hetkiä sen parissa.

Pasasen mukaan lautakunta ei saanut vastausta inhimillisen virheen takia. Tammikuussa muuttuneen sisäisen viestiohjausprosessin vuoksi kuluttajariitalautakunnan viesti siirrettiin väärään paikkaan ja se jäi näkemättä myymälässä.

– Tämä on ollut meiltä selkeä virhe, josta aiheelliset kehitysopit on saatu, pahoittelemme tilannetta myös asiakkaamme suuntaan. Tapaus on nyt osaltamme läpikäyty, ja jatkamme palautteiden seuraamista tarkasti jatkossa, asiakaskokemus on meille aidosti tärkeä asia.

Päätöksessä on nähty ennakkopäätöksen makua, koska verkkofoorumeilla on useampia valituksia oled-televisioihin kiinni palaneista kuvista. Pasanen ei kommentoinut vastauksessaan suoraan päätöksen ennakkotapausluonnetta.

– Myyntipäällikkömme mukaan oled-televisioasiakkaiden negatiivinen palaute on tekniikan kehittyessä vähentynyt. Johtava oled-televisioiden [LG] valmistaja painottaa käyttöohjeiden tarkkaa noudattamista – esimerkiksi still-kuvan liian pitkä pito ruudulla on yleinen syy, miksi kuva niin sanotusti palaa kiinni. Seuraamme palautteita omien asiakkaidemme keskuudessa tarkasti.

Pasasen mukaan takuuehdot ovat valmistajan ja lain määrittelemiä, eivätkä jälleenmyyjät voi ottaa kantaa niihin. Päätös ei vaikuta Gigantin toimintaan LG:n kanssa.

LG Electronicsin Pohjoismaiden viihde-elektroniikan tuoteasiantuntija Erik Svalbergin mukaan kuvan palaminen kiinni televisioon on harvinaista. Se on vielä vähentynyt entisestään vuosina 2017 ja 2018 käyttöön otettujen teknologioiden myötä.

Svalberg ei kommentoi jatkettua takuuta, koska se on kauppiaan ja asiakkaan välinen asia. Hänen mukaansa foorumikeskustelut eivät kuitenkaan kerro koko totuutta.

– Kuten yleensäkin, ongelmista kärsivät harvat ihmiset kokoontuvat näillä foorumeilla. Tätä vahvistavat markkinointikampanjat sellaisilta yhtiöiltä, jotka eivät valmista oled-televisioita, Svalberg sanoo.

Hänen mukaansa LG käsittelee asiat tapauskohtaisesti, jos ne ovat tapahtuneet takuuaikana. Tässä selvitetään, että tuotetta ei ole ”käytetty asiaankuulumattomalla tavalla” tai vahingon syy ei ole ulkopuolinen.

– Tietoomme on tullut joitakin tällaisia tapauksia vuosien aikana. Jos takuu on voimassa ja tuote on viallinen, otamme nämä vaatimukset takuun piiriin kuin muutkin vaatimukset.