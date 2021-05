Näin Google nuuskii puhelimesi kuvia jatkossa – rajua kritiikkiä

Googlen uudistukset käyttäjien valokuvien käsittelyyn saivat TechRadarin John Loefflerin näkemään punaista.

Google oppii kuvistasi. Tämän takia niitä on mahdollista etsiä avainsanoilla. Kuvakaappaus.

Google paljasti tällä viikolla järjestämässään I/O-kehittäjätapahtumassa uusia toimintoja ja teknologioita, jotka ajallaan tavoittavat myös tavallisia Googlen käyttäjiä. Yksi useimpia ihmisiä koskettava muutos koskee Google Kuvat -palvelua ja sitä, miten siellä säilytettäviä valokuvia käsitellään.

Ongelma liittyy siihen, miten Googlen tekoäly tutkii käyttäjien puhelimessa olevia kuvia, tunnistaa niistä vähemmän ilmeisiä yhteneväisyyksiä ja sitten lajitella otoksia ryhmiin. TechRadarin John Loefflerin mukaan tällä tavalla Google oppii käyttäjistään hyvinkin tarkkoja yksityiskohtia.

Ei ole sinänsä uutta, että Google tietää yksityiskohtia valokuvien sisällöstä. Tämä mahdollistaa sen, että käyttäjä voi etsiä kuviaan hakusanoilla, kuten ruoka, kissa tai polkupyörä.

Loeffler kokee ongelmallisena myös sen, että tällä tavalla käyttäjälle voidaan kaivaa esiin kipeitä muistoja tapahtumista, jotka haluaisi unohtaa. Sellaisia voivat olla esimerkiksi läheisen kuolema tai kuvat exästä. Tällaisten kuvien poistaminen kokoelmista on mahdollista, mutta se jää käyttäjän vastuulle.

Muistoihin liittyy myös Google Kuvien uusi toiminto Cinematic Moments, joka menee samankaltaista joulukuussa esiteltyä toimintoa pidemmälle.

Cinematic Moments luo tekoälyn avulla lyhyitä videoita ottamalla pari kolme lähekkäin napattua valokuvaa ja luomalla väliin keinotekoisia kuvia. Googlella on tästä esimerkki blogissaan. Seurauksena voi olla todellisten tapahtumien vääristyminen.

– Miksi luottaa omiin muistoihinsa, kun Google voi vain luoda sellaisen? Älä välitä siitä, että se luo tallenteen jostain, jota ei oikeasti tapahtunut ja käytännössä esittää sen sinulle niin kuin se olisi tapahtunut, Loeffler arvostelee.

Joulukuussa esitelty elokuvamainen tehoste on mahdollista kytkeä pois päältä Google Kuvien asetuksissa. Tämän perusteella on luultavaa, että myös Cinematic Moments on mahdollista estää.