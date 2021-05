Tänään telkkarissa: Lapsilla tehdään ihmiskoetta, jonka tulokset tiedetään vasta vuosien päästä

Älylaitteita tuotetaan jatkuvasti enemmän ja niitä myös tarvitaan. Mitä ruudun katselemisen jatkuva lisääntyminen tekee meille?

Eivät tainneet ranskalaisen tekijät tietää, miten ajankohtainen Digisukupolven haasteet -dokumentti (2020) olisi ilmestyessään. 52 minuutin mittainen ohjelma käsittelee alituisesti kasvavan ruutuajan vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.

Dokumentissa nimittäin sivutaan kuin ohimennen, miten lapset oppivat asioita videolta katsellen merkittävästi heikommin kuin kasvotusten. Aivojen otsalohkon oppimiskeskus ei aktivoidu tällöin samalla tavoin kuin ihmiskontaktissa.

Tämä on tilanne, jossa lähes kaikki koululaiset ovat viime ja tämän vuoden ajan olleet. Opetuksen tehoa lisäisi, jos lapsen kanssa olisi vanhempi keskustelemassa opeteltavasta asiasta.

Asiaohjelman varsinainen sanoma on kuitenkin muualla: mitä ruudun katselemisen jatkuva lisääntyminen tekee meille? Yhdysvalloissa teinien ruutuaika, eli television, älylaitteiden ja pelikoneiden kanssa puuhastelu nousee jopa 6 tuntiin ja 40 minuuttiin päivässä.

Vastausta ei ole tarjolla. Tiede pystyy vastaamaan kysymyksiin 20 vuoden viiveellä, mutta älylaitteiden räjähdyksestä on kulunut seitsemisen vuotta. Kukaan ei siis oikein tiedä, mitä ruutua katselemalla kasvaneille lapsille oikein tapahtuu. Meneillään on valtava ihmiskoe.

Dokumentti maalaa synkän kuvan. Nykytiedon valossa tv:n jatkuva katselu johtaa muutoksiin aivoissa ja käytöksessä. Seurauksina saattaa olla riippuvuutta, mielialan hallinnan vaihteluja, kärsimättömyyttä, häiriöitä kielellisessä kehityksessä, huomiokyvyssä, oppimisessa ja nukkumisessa. Lista on pitkä.

Yhtä synkkä on tilanne on sosiaalisen median käytössä tai älylaitetta käyttävillä vanhemmilla. Nykytiedon valossa some stimuloi aivojen mielihyväkeskusta samalla tavalla kuin syöminen, huumeet tai seksi – ja voi myös koukuttaa samalla tavalla. Kännyköitä hipeltävien vanhempien vuorovaikutus lastensa kanssa kärsii, jolloin kielellinen kehitys hidastuu ja sanavarasto jää tavallista suppeammaksi.

Kaikki ruudun äärellä tapahtuva ei ole silti yksinomaan pahaa. Vaikka videopelit voivat aiheuttaa riippuvuutta, ne voivat myös nopeuttaa aivojen kehitystä. Tämä voi näkyä esimerkiksi nopeutuneena päätöksentekona tai parantuneena ympäristön havainnointina. Parhaimmillaan räätälöidyillä keskittymistä vaativilla videopeleillä voidaan hoitaa tarkkaavaisuushäiriöitä.

Mutta kuinka paljon ruutuaikaa on lapselle sopiva määrä? Esimerkiksi Kiinassa ja Etelä-Koreassa tätä on yritetty säännellä kuolleeksi kirjaimeksi jääneillä laeilla.

Viime kädessä päätös on jokaisen vanhemman. Digisukupolven haasteet antaa eväitä pohdiskeluun ja tekee sen ironisesti oikeaa kanavaa hyödyntäen – television ruudulta.

