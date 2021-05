Seuraava Windows 10 -päivitys on iso: Tätä kaikkea odotetaan

Syksyn Sun Valley -päivitys on kertaluokkaa isompi kuin viime aikoina nähdyt Windows 10:n ominaisuuspäivitykset. Uudistuksia eritteli Bleeping Computer.

Microsoftin ensi syksylle povattu Windows 10:n 21H2-päivitys, tai Sun Valley, tuo merkittävän määrän uudistuksia eri puolille käyttöjärjestelmää. Bleeping Computerin mukaan käyttäjän sijaintiin ja kiinnostuksiin perustuva uutissyöte on tulossa Windows 10:n tehtäväpalkkiin. Virtavalikkoon on puolestaan tulossa uusi optio, joka antaa käynnistää päällä olevat ohjelmat uudelleenkäynnistyksen ja kirjautumisen jälkeen.

Näyttöasetuksia muutetaan eri tavoin. Hdr-näyttöjen omistajat hyötyvät hdr-tuesta sellaisissa sovelluksissa kuin Adobe Photoshop, Adobe Lightroom Classic ja CorelDraw. Käyttäjät saavat myös keinon sammuttaa sisältöön sopeutuva näytön kirkkaus, joka joissakin kannettavissa heikentää kuvan laatua akkukeston pidentämiseksi.

Uudet kamera-asetukset päästävät poistamaan ja lisäämään kameroita ja säätämään jokaisen kuvanlaadun erikseen. Windows 10 saa myös uuden oletusfontin, joka perustuu nykyiseen Segoe UI:hin. Uuden Segoe UI Variablen on määrä olla helpommin luettavissa pienillä näytöillä ja toisaalta näyttää paremmalta isoilla näytöillä.

Resurssienhallintaan on luvassa uusi väljä näkymä, jonka on tarkoitus helpottaa sen käyttöä etenkin kosketusnäytöillä. Mukana ovat myös uudet animaatiot ikkunoita avattaessa ja minimoitaessa.

Myös aloitusvalikon uskotaan menevän uusiksi. Joistakin uudistuksista on huhuttu ennenkin, mutta on ollut epäselvää, mitkä niistä ovat tulossa juuri Sun Valleyn mukana. Lisäksi on ollut epäselvyyttä siitä, julkaiseeko Microsoft Sun Valleyn yhdellä kertaa vai vähitellen pienissä osissa.

Parhaillaan tuloillaan oleva Windows 10 -päivitys 21H1 on selvästi Sun Valleyta maltillisempi uudistuksissaan.