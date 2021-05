Varaudu maksamaan enemmän: Sirupula iskee myös televisioihin

Televisioiden hinnat ovat jo kohonneet ja se voi olla vasta alkua.

Etenkin suurempiruutuisten televisioiden hinnoissa on jo nähty voimakasta nousua.­

Kuukausia jatkunut pula laajasti kulutuselektroniikassa käytetyistä siruista niittää lisää uhreja. Tutkimusyhtiö NPD:n mukaan suuriruutuisten televisioiden hinnat ovat nousseet noin 30 prosenttia viime kesästä, Wired-lehti kirjoittaa.

Wired ei sanonut, missä maissa NPD teki havaintonsa. Sirupula on kuitenkin globaali ilmiö, ja paineita hintojen korotuksiin lienee ympäri maailman. Tämä on jo nähty esimerkiksi tietokoneiden komponenttien ja erityisesti näytönohjainten hinnoissa. Suomessakin on jouduttu maksamaan erittäin vaikeasti saatavista näytönohjaimista satoja euroa tavallista enemmän.

Nyt ennakoidaan, että hinnat voivat nousta periaatteessa kaikissa tuotteissa, joissa on näyttö mukaan lukien esimerkiksi virtuaalitodellisuussilmikot, tabletit ja kannettavat tietokoneet. Tähän asti pc-valmistajat ovat pitäneet hintoja ennallaan vippaskonstein, kuten vähentämällä koneissa olevan työmuistin määrää.

Myös älypuhelimet voivat pian maksaa tavallista enemmän. Suuri kiinalaisvalmistaja Xiaomi ennakoi hintojen nousua jo maaliskuun lopulla.

Perusongelma on, että tällaisissa tuotteissa käytetyt sirut eivät edusta uusinta uutta, ja valmistajat haluavat satsata mieluummin uusien ja kehittyneempien sirujen tuotantoon. Vanhojen tehtaiden kapasiteetin lisäämiseen ei ole juurikaan kannustinta, joten asiakkaat joutuvat taistelemaan rajallisesta määrästä siruja.

Ennusteet sirupulan helpottamisesta vaihtelevat. Pc-valmistaja Acer ennakoi tilanteen helpottavan jo tämän vuoden loppupuolella, mutta Nokia pitää mahdollisena, että sirupula jatkuu aina vuoteen 2023 saakka.

Lue lisää:

Sony puolestaan arvioi äskettäin, että se ei pysty toimittamaan uutta Playstation 5 -konsoliaan ensi vuonnakaan niin paljon kuin kysyntää olisi.