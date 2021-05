Google Maps paljasti härskin näyn Salon Lammasmummonpuistossa

Salolaiseen puistoon ilmestyi kartoissa selkeästi erottuva mahtipenis.

Google Maps -karttaohjelman karttanäkymät saa näkyviin tyypillisen karttatyylin lisäksi myös valokuvina.

Street View -näkymä on mitä näppärin suunnistettaessa. Satelliittikuvanäkymä puolestaan on erityisen näppärä, jos haluaa esimerkiksi ikuistaa karttaohjelmistoon jättikokoisen peniksen kuvan.

Näin on tapahtunut Salon Lammasmummonpuistossa, jota koristaa poikkeuksellisen kookas miehen sukupuolielimen, latinaksi peniksen, kuva.

Kuva tulee esille myös klikkaamalla esimerkiksi tätä Google Mapsiin vievää linkkiä.

Fallos ei nökötä puistoissa yksinään. Sille tekee seuraa ympyrämäinen kuvio.

On hieman epäselvää, onko kuviossa kyse rauhanmerkistä, Mercedes-Benz-automerkin logosta vai niin sanotusta piirakkakaaviosta.

Jälkimmäisessä tulkinnassa saattaisi olla tiettyä yhteensopivuutta aiemmin mainitun pylväskuvion kanssa.

Lammasmummonpuiston satelliittikuva on otettu viime kesäkuussa. Google Earthin kuvahistorian perusteella edeltävä otos on saman vuoden maaliskuulta, mutta se on vielä luonteeltaan sukupuolineutraali. Puiston fallistiset tapahtumat ovat siis peräisin viime vuoden keväältä tai alkukesältä. Puiston tämän hetken genitaaliaste ei ole tiedossa.

Kyse ei ole ensimmäisestä kerrasta, kun Google Mapsista on bongattu kulmakarvoja nostattavia löydöksiä.

Niitä on tehty muun muassa karttaa muokkaamalla, kuten omenan päälle virtsaavan Android-maskotin tapauksessa.

Niin ikään on nähty aiempia tapauksia, joissa nurmikon tai pellon leikkelyllä on välitetty viestejä korkeammalle taholle.