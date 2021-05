EU:lta hurja vaatimus verkkopalveluille: Terrorismiviestit tunnissa pois!

Uusi laki edellyttää terrorismiin yllyttävän sisällön äärimmäisen ripeää poistoa, mutta ei pakota sisällön automaattiseen suodattamiseen.

Euroopan unionin parlamentti hyväksyi viime viikolla lakiesityksen, jonka tavoitteena on puuttua terrorismia tukevaan sisältöön internetissä. Asiasta kertoi EU tiedotteessaan. Laki kattaa muun muassa kirjoitukset, kuvat, äänitallenteet ja videot, joissa yllytetään terrorismiin tai annetaan ohjeita terroristisiin rikoksiin.

Lain mukaan esimerkiksi Facebookin, Googlen ja Twitterin on poistettava terroristinen sisältö kaikissa EU-jäsenvaltioissa yhden tunnin kuluessa siitä, kun käsky on saatu toimivaltaiselta viranomaiselta. Tällaiseksi sisällöksi lasketaan myös ohjeet räjähteiden, tuliaseiden tai muiden aseiden valmistamiseksi terroristiseen käyttöön.

Kuitenkin sellainen verkkoon ladattu sisältö, jonka tarkoitusperät liittyvät opetukseen, journalismiin, taiteeseen tai tutkimukseen, on lain ulkopuolella.

Verkkopalveluilla ei ole pakkoa valvoa tai suodattaa sisältöä tai käyttää automaattisia työkaluja. Niiden on kuitenkin ryhdyttävä itse valitsemiinsa toimenpiteisiin, kun kansallinen viranomainen on ilmoittanut terroristisesta sisällöstä. Muuten uhkana on sakko, jonka suuruus on korkeintaan 4 prosenttia yrityksen koko liikevaihdosta.

Lain pelätään johtavan virheisiin ja asiallisenkin sisällön poistamiseen. Tietosuojaa valvova järjestö EFF oli vaatinut yhden tunnin määräajan poistamista, koska se voi johtaa ylilyönteihin poistoissa.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Euroopan parlamentin jäsen Marcel Kolaja näkee laissa vakavia uhkia sananvapaudelle.

– Tässä on todellakin uhkana sensuuri halki Euroopan. Unkarin ja Puolan hallitukset ovat jo todistaneet, ettei niillä ole ongelmia poistaa sisältöä, josta ne ovat eri mieltä. Tämä säätely päästää ne levittämään näitä käytäntöjään minkä tahansa toisen jäsenvaltion alueelle, Kolaja sanoi.

Kansalaisoikeuksien vaalijat ovat niin ikään varoittaneet lain auttavan autoritaaristen hallituksten toimintaa. Lainsäätäjä Patryk Jaki luottaa kuitenkin lopputulokseen.

– Uskon vahvasti, että aikaansaannoksemme on hyvä lopputulos, joka tasapainottaa turvallisuutta ja sanan- ja ilmaisunvapautta internetissä, suojelee laillista sisältöä ja jokaisen EU-kansalaisen pääsyä tietoon ja samalla taistelee terrorismia vastaan yhteistyön ja valtioiden välisen luottamuksen kautta, Jaki toteaa.

Laki astuu voimaan 20 päivää sen julkaisusta EU:n virallisessa lehdessä. Lain varsinainen soveltaminen alkaa kuitenkin 12 kuukautta myöhemmin.