Seksiä ja supertähtiä: Nettipalvelu iski kultasuoneen ja nyt kassa kilisee

Koronapandemia siivitti tilauspalvelu OnlyFansin ansiot aivan uusiin sfääreihin, Financial Times kertoo.

Etenkin aikuisviihteestä tunnettu brittiläinen OnlyFans-verkkopalvelu hyötyi koronavuodesta 2020 merkittävästi, Financial Times kirjoittaa maksumuurin takana. Palvelussa tehdyt maksut kasvoivat seitsenkertaisesti 1,7 miljardiin puntaan eli noin 2 miljardiin euroon marraskuusta 2019 marraskuuhun 2020.

Liikevaihto nousi 553 prosenttia 281 miljoonaan puntaan eli noin 323 miljoonaan euroon. Tulot ennen veroja pomppasivat 6 miljoonasta punnasta 53 miljoonaan puntaan eli noin 61 miljoonaan euroon.

OnlyFansissa sisällöntuottajat tarjoavat seksiä, mutta myös monenlaisia muita videoita, viestejä ja artikkeleita tilaajille noin 4,2 – 42 euron kuukausihintaan. Palvelu on houkutellut mukaan esimerkiksi fitness-ammattilaisia ja muusikoita kuten räppäri Cardi B:n. Käyttäjämäärä on kohonnut pandemiaa edeltävästä alle 20 miljoonasta yli 120 miljoonaan, ja mukaan on liittynyt runsaasti koronan takia työttömäksi jääneitä sisällöntuottajia.

Britanniassa vuonna 2016 perustetun OnlyFansin vahvuuksia on vuorovaikutus sisällöntuottajien ja yleisön välillä. Käyttäjät kommunikoivat mallien kanssa aktiivisesti ja esittävät toiveitaan yksityisviesteissä. Palvelussa on myös suomalaisjulkkiksia, kuten Miss Suomi -kisoihin 2018 osallistunut Erika Helin.

OnlyFans on esimerkki alustataloudesta eli yritys tarjoaa alustan, jossa yksityishenkilöt voivat myydä erilaisia tuotteita tai palveluita. OnlyFans veloittaa asiakkaiden maksuista 20 prosenttia, loput jäävät sisällöntuottajalle.

Palvelu edellyttää täysi-ikäisyyttä ja tunnistautumista henkilöllisyystodistuksella ja omalla kuvalla. Tästä huolimatta BBC paljasti hiljattain, että palvelussa on paljon myös alaikäisten alastonkuvia.

Viime vuonna nettiin päätyi vapaasti ladattavaksi jättikokoisia paketteja OnlyFansin kuvista ja videoista.

Perinteiset aikuisviihdepalvelut Pornhub ja XVideos ovat viime aikoina joutuneet vaikeuksiin alaikäisten seksuaalisesta hyväksikäytöstä.