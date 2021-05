Pelien kultainen 1990-luku: ... ja Populous loi jumalpelit – kolmas osa oli tekijöidensä lopun alku

Jumalpelien nousu nähtiin 80–90-lukujen vaihteessa. Kymmenen vuotta myöhemmin ilmestynyt viimeinen Populous oli sarjassaan enää puolijumala.

Populous: The Beginningin introvideon shamaani oli vaikuttava ilmestys vuonna 1999.­

Populous: The Beginning (1998)

Reaaliaikainen strategiapeli, jumalpeli

Rakenna kylä, kylvä tuhoa shamaanin loitsuilla ja kukista viholliset

Aika ajoi pelin ohi jo kauan sitten

Tässä juttusarjassa muistellaan 1990-luvun lopun pc-pelejä – useimmiten lämmöllä. Sarjaa kirjoittaa Ilta-Sanomien toimittaja Miikka Hujanen. Lue aiemmat osat täältä.

Erilaiset simulaattoripelit maistuvat minulle vielä tänäkin päivänä. Ilta-Sanomiin olen arvostellut esimerkiksi Microsoft Flight Simulatorin, mehiläissimulaattorin ja bussikuskisimulaattorin.

Vuonna 1998 ilmestynyt Populous: The Beginning antaa pelaajalle mahdollisuuden samastua loitsuja sinkoavaan mahtavaan shamaaniin. Se jos mikä puree seitsemänvuotiaaseen.

Populousin kansi lupaa raamatullisiin mittasuhteisiin venyvää strategiapeliä.­

Populous-sarjan pelejä oli ilmestynyt jo vuodesta 1989 saakka, mutta The Beginning sattui syystä tai toisesta tulemaan meille hankitun tietokoneen mukana. Se oli myös sarjan ensimmäinen 3d-grafiikkaa hyödyntävä peli.

Sarjan takana oli brittiläinen, legendaarinen Bullfrog Productions -studio ja sitä johtanut Peter Douglas Molyneux (s. 1959). Molyneux on pelialan tunnetuimpia ja kiistellyimpiä hahmoja. Hänellä on takanaan kriitikoiden ylistämiä ja kaupallisesti menestyneitä pelejä, mutta myös kyseenalainen maine kesken olevia pelejä koskevien, yliampuvien ja toistuvasti petettyjen lupausten levittelijänä.

The Beginning oli ensimmäinen ilman Molyneuxia tehty Populous tämän jätettyä pelitalon – ainakin näin tarina kertoo – eräänlaisen ryyppyillan aikana käynnistyneen ketjureaktion seurauksena.

Populousissa pelaaja saa ohjattavakseen shamaanin ja tämän heimon. Tunnelmaan voi virittäytyä katsomalla pelin pariminuuttisen introvideon.

Tavoitteena on nousta jumalaksi valloittamalla pelin aurinkokunnan 24 planeettaa ja kukistamalla kolme kilpailevaa heimoa shamaaneineen. Pohjimmiltaan jokainen tehtävä on eräänlainen pulma, joka pelaajan on ratkaistava annettuja keinoja käyttämällä. Ylivoimaisen armeijan kokoaminen ja vihollisen päälle vyöryminen, ainakaan heti, ei useinkaan ole paras ratkaisu.

Taivaalta iskevä salama on vain yksi shamaanin tuhoisista työkaluista.­

Myöhempiin strategiapeleihin ja myös joihinkin aikalaisiinsa verrattuna Populous on todella yksinkertainen. Pelimekaniikkoja on vain muutama.

Rakenteluun tarvitaan vain yhtä resurssia: puuta. Kun rakennus on kerran pystytetty, sitä ei voi jatkojalostaa tai parannella. Se seisoo heti lopullisessa muodossaan.

Samaanin taiat taas vaativat manaa, jota syntyy itsestään heimolaisten suorittaessa askareitaan. Tavallisesta heimolaisesta voi sopivan rakennuksen avulla kouluttaa neljää eri varianttia, joita kuskataan maailman eri kolkkiin veneillä ja kuumailmapalloilla. Siinä se sitten pitkälti olikin.

Oma kylä kannattaa suojata rakentamalla vartiotorneja.­

Loitsuja on 26 erilaista. Kaikkia ei saa kerralla käyttöön, vaan arsenaali vaihtelee tehtävästä toiseen. On tulipalloa, taivaalta iskevää salamaa, tappavaa suota, maata pyyhkivä tornado ja jopa kaiken tieltään tuhoava tulivuori.

Mukana on myös suojataika ja villi-ihmiset heimolaisiksi muuttava loitsu sekä pari muuta kätevää temppua. Olennaista on, että pelaaja voi taikavoimillaan muokata maastoa mieleisekseen: nostattaa vuoria ja tasoittaa niitä tai vaikkapa upottaa viholliskylän mereen. Tässä pelissä nimittäin kukaan, edes mahtava shamaani, ei osaa uida. Heimolaisista poiketen shamaani tosin syntyy kuoltuaan uudelleen jonkin ajan kuluttua.

Kun karttaa zoomaa tarpeeksi ylöspäin, se näyttäytyy pallona.­

Siinä missä moni reaaliaikainen strategiapeli tapahtuu ylhäältä päin kuvatulla kaksiulotteisella kartalla, on Populousissa päädytty hauskaan ratkaisuun. Kartat ovat kolmiulotteisia, pyöreitä planeettoja. Taustalla soiva kevyt huilumusiikki luo eksoottista tunnelmaa, samoin shamaanin ja heimolaisten keksitty kieli.

Peli ei ole kestänyt aikaa kovinkaan hyvin, vaikka luonnetta siltä löytyykin. Etenkin joukkojen ja shamaanin hallinta on kömpelöä ja yksinkertaisuudestaan huolimatta – tai ehkä juuri siksi – peli etenee todella hitaasti. Nostalgianälkäisimmänkään pelaajan on hankala sulattaa tällaista matelua.

Uusia loitsuja saa avattua palvomalla maailmasta löytyviä toteemipaaluja ja ”tiedon holveja”.­

Heimolaisten tekoäly on silti aikaansa edellä. Uutterat työläiset eivät jää norkoilemaan, vaan ryhtyvät automaattisesti kaatamaan puita, rakentamaan pelaajan haluamia rakennuksia ja karkottamaan kylään eksyviä vihollisia.

Populous: The Beginning sai yhden yksinpelikarttoja sisältäneen lisäosan, mutta se jäi viimeiseksi varsinaiseksi Populous-peliksi, eikä sen kaupallinen menestyskään yltänyt enää takavuosien tasolle. Bullfrog julkaisi vielä muutaman pelin, mutta studion kohtalo oli tässä vaiheessa sinetöity. Pian se sulautuisi Electronic Artsiin ja katoasi historiankirjoihin.

Kirjoitushetkellä Populous: The Beginning on saatavilla ainakin GOG-pelikaupasta reilun 5 euron hintaan, ja jälkimarkkinoilta pelikoodin voi lunastaa puolella tästä hinnasta.