Varo: Suosittu emoji näyttää erilaiselta iPhonessa ja Androidissa – väärinkäsityksen vaara on suuri

Emojit eivät näytä samanlaisilta kaikilla laitteilla. Joissain tapauksissa erot voivat olla suuria.

Emojit ovat vakiintunut tapa tehostaa pikaviestittelyä. Niitä käytetään tehostamaan tekstejä tai monissa tapauksissa jopa korvaamaan sitä.

Tässä voi tulla vastaan ongelmia. Yksi ongelma voi olla se, että ihmiset tulkitsevat samaa emojia eri tavalla.

Toinen ongelma on siinä, että sama emoji voi näyttää eri laitteilla erilaiselta. Emojit eivät nimittäin ole samanlaisia kaikilla laitteilla. Applella, Androidia hallinnoivalla Googlella, WhatsAppilla, Facebookilla, Microsoftilla ja Twitterillä sekä joillakin sovelluksilla on oma versionsa kustakin emojista.

IPhonella (vasemmalla) vastaanotettu emoji kertoo hämmennyksestä tai säikähdyksestä. Se lähetettiin kuitenkin Android-puhelimesta nauravana naamana.­

Yleensä emojit ovat siinä määrin samankaltaisia, että ongelmia ei synny. Käsi suulla -emoji on kuitenkin Applella ja Facebookilla erilainen kuin muilla, kertoo Emojipedia. Applen emoji on nimeltään blushing face with hand over mouth (punastuvat kasvot käsi suulla) ja yleisessä unicode-merkistössä sama emoji on smiling face with smiling eyes and hand covering mouth (hymyilevät kasvot hymyilevin silmin ja käsi suulla).

Siinä, missä emoji kuvastaa Applella ja Facebookilla yllätystä ja hämmennystä, muilla se kertoo huvittuneisuudesta, noloudesta tai pidätellystä naurusta.

Tämä voi aiheuttaa melkoisia väärinkäsityksiä. Esimerkiksi se, hämmennytäänkö mokasta vai nauretaanko sille, on eri asia.

Myös monissa muissa emojeissa on eroja, mutta harvat johtavat kuitenkaan varsinaisiin väärinkäsityksiin.

Alla on nähtävissä käsi suulla -emojin ilmenemismuodot eri laitteissa ja sovelluksissa.