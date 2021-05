Koko alkuvuoden paras peli on suomalaista laatua – tässä ovat toukokuun huiput

Kevät on juhlan aikaa, ja juuri niissä tunnelmissa ovat IS:n kuukauden parhaat pelivalinnat.

Mielen pitää virkeänä kova kattaus, joka tarjoaa kulttiklassikon uusintaversion, taktista roolipelaamista sekä omintakeisen kauhukokemuksen. Toukokuun pelitärpit kruunaa kotimainen tieteistoiminta, joka vaatii ylittämään itsensä kerta toisensa perään – ja jossa on todellista maailmanluokan meininkiä.

Nier: Replicant ver.1.22474487139...

Pienen piirin Nier-pelin ei olisi uskonut saavan uusintaversiota. Huima jatko Nier: Automata nousi kuitenkin liki kuusi miljoonaa kopiota myyneeksi yllätyshitiksi, joka käänsi huomion alkuperäiseen.­

(Kehittäjä: Toylogic. Saatavilla: Pc, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Pegi 18.)

Yksi viime aikojen kiinnostavimmista peleistä on uusintaversio. Eikä sellaista ole tehty ihan mistä tahansa pelistä. Vuoden 2010 toimintaroolipeli Nier lukeutuu PlayStation 3- ja Xbox 360 -ajan erikoisempiin ja yllättävimpiin julkaisuihin.

Nyt pelkkä nimi kertoo oleellisen: Nier: Replicant ver.1.22474487139... taistelee tavanomaista vastaan. Alku tosin tuntuu varsin rutiininomaiselta: Keskiaikaisen fantasiamaailman pelihahmo suojelee sairasta siskoaan suorittamalla puuduttavia tehtäviä kyläläisille. Samalla kamppaillaan vihollisia vastaan.

Alku on silmänlumetta. Kunhan peli on saanut uskomaan harhaansa, vain taivas on rajana. Kuvakulmat, hahmot ja jopa lajityypit vaihtuvat lennossa. Rakenne on kutkuttavan ennakoimaton: peli muun muassa alkaa kunnolla vasta lopputekstien jälkeen.

Kyseessä on erityisen mieleenpainuva ja pitkä kokonaisuus, jolla on kanttia kyseenalaistaa pelien merkitystä, niiden väkivaltaa ja elämää yleensäkin. Tässä on peli, jolla ei sanottava lopu kesken ja se pistää pelaajalle jatkuvasti jauhot suuhun.

Bravely Default II

Kauniiden käsinpiirrettyjen maisemien Bravely Default II sisältää hauskan nettiosion. Pistämällä konsolin unitilaan se ottaa yhteyttä muihin vastaaviin ja palkitsee vaivan hahmonkehityspisteillä.­

(Claytechworks. Switch. Pegi 12.)

Vanhassa vara parempi. Tai ainakin niin Bravely Default II uskottelee – eikä tee sitä yhtään hassummin. Kyseessä on japanilainen roolipeli, joka tavoittelee lajin 1990-luvun kulta-aikaa. Silloin julkaistiin ikimuistoisia klassikoita, kuten Chrono Trigger, Final Fantasy VI ja Xenogears.

Rehellisyyden nimissä on sanottava, ettei Bravely Default II näille pärjää. Mutta hällä väliä, tässä on silti huoliteltu, monipuolinen ja lavea tapaus. Ja mikä parasta, rönsyilevä peli paranee edetessään.

Tarina ottaa aikansa käynnistyäkseen, mutta taktisuus houkuttelee heti. Vuoropohjaisten kamppailuiden juju on mainio: vuoroja voi pantata puolustamalla, minkä jälkeen niitä voi käyttää rytinällä kerralla. Tai sitten vuoroja voi käyttää riskillä etukäteen jääden toviksi suojatta.

Ilahduttavinta on, että peli on alusta alkaen haastava – varsinkin erinäisissä pomovihollisissa. Eikä mainitsematta voi jättää tunnelmallista musiikkia tai sen paremmin lastenkirjamaista ulkoasuakaan. Peli näyttää sangen viehkeältä etenkin Switchin omalta näytöltä pelattuna.

Mundaun

Vaikeasti lähestyttävä Mundaun vie epämiellyttävään mielentilaan, mutta kokonaisuutta kelpaa silti suositella. Peli esittelee uudenlaisen, koruttoman ulkoasun, joka palvelee oivasti juuri kauhugenreä.­

(Hidden Fields. Pc, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Pegi 16.)

Teknologian kehittyminen on mahdollistanut hämmästyttävän aidon grafiikan ja toinen toistaan uskottavammat pelimaailmat. Mutta yhtä lailla mielenkiintoista on asian toinen puoli. Nykyään pelien ilmaisumuoto on hyvin vapaa.

Tämän todistaa tällä kertaa karmaiseva kauhupeli. Sveitsiläinen Mundaun on tehty ainutlaatuisella lyijykynäulkoasulla, joka huokuu vanhaa aikaa. Syrjäiseen alppikylään sijoittuvassa pelissä on yksityiskohtia niukasti ja väriä vielä vähemmän.

Päähenkilö saapuu paikalle selvittämään vaarinsa kohtaloa. Valolla ja varjoilla leikkivän grafiikan ohella myös äänimaailma vakuuttaa. Pelissä puhutaan ikivanhaa retoromaanin kieltä. Tunnelma on kaikkinensa... hyytävä.

Kaiken keskellä pitäisi pystyä tutkimaan ympäristöä, ratkomaan pulmia ja kohtaamaan vähintäänkin omituisia hahmoja. Mutta vaikka se välillä pahaa tekeekin, peliä ei tohdi lopettaa ennen tarinan päätöstä. Mundaunia voi helposti kuvailla kuin loitsuksi, joka saa hetkeksi unohtamaan kaiken muun.

Returnal

Mitäs lähetitte. Returnal ei vain näytä uuden sukupolven peliltä, vaan myös tuntuu siltä. PS5:n ohjaimen tarkka tärinä saa sadepisarat, räjähdykset ja hahmon loikat tuntumaan ihmeen aidoilta.­

(Housemarque. PS5. Pegi 16.)

Nyt ei tarvitse vetää kotiin päin tuumaakaan. Helsinkiläisen Housemarquen tieteistoimintapeli Returnal on poikkeuksellisen puhutteleva tapaus, joka nousee alkuvuoden parhaimmaksi videopeliksi. Se näyttää, kuulostaa ja tuntuu timanttiselta.

Peli kertoo kiehtovan, vähäeleisen tarinan. Varttuneempi avaruustutkija Selene tekee pakkolaskun oudolle planeetalle. Nainen huomaa joutuneensa aikasilmukkaan, joka alkaa aina kuoleman jälkeen alusta.

Tämä luuppi järjestää siinä samassa ympäristön joka pelikerraksi uuteen muotoon. Pian kasviston seasta tulee vastaan kummia, kuten oman kotitalo.

Sitten oleellisin: Returnal on harvinaisen haastava, suorastaan armoton peli. Epäonnistuminen palauttaa aina alkuun, ellei etene riittävästi. Toiminta vaatii täyden keskittymisen – ja vähän päälle.

Päättäväisyys palkitaan, sillä taidot kasvavat huomaamatta. Ja kaiken aikaa reittiään nakertaa pelin kivikovan kuoren läpi. Samalla tajuaa, kuinka uskomaton kokonaisuus pinnan alta paljastuu.

Tätä ei kannata missata – eikä jättää kesken!