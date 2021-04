Palkittu ja ylistetty pleikkaripeli tarjolla ilmaiseksi – et tarvitse edes Playstation Plus -tilausta

Horizon Zero Dawn Complete Edition on kaikkien PS4- ja PS5-käyttäjien ladattavissa ilmaiseksi.

Horizon Zero Dawn on edelleen erittäin näyttävä peli. Kuva on otettu pelin pc-versiosta.­

Sony laittoi jakoon todellisen helmen osana Play at Home -aloitettaan. Voit nyt ladata Horizon Zero Dawn -videopelin maksamatta siitä yhtään mitään. Voit ladata sen, vaikka sinulla ei olisi maksullista Playstation Plus -tilausta, ja saat pitää pelin pysyvästi.

Yhtiö muistutti asiasta blogissaan, ja aiheesta uutisoi muun muassa The Verge. Kyseessä on avoimen maailman tarinavetoinen scifiseikkailu, jossa eläimiä vahvasti muistuttavat robotit ovat merkittävässä roolissa.

Horizon Zero Dawn on yksi PS4:n parhaimmista ja komeimmista peleistä koskaan, joten ilmaistarjousta ei pidä missata, jos lajityyppi kiinnostaa yhtään. Lukuisia palkintoja haalinut peli on saanut 89 pisteen huippukeskiarvon ammattiarvostelijoilta Metacritic-palvelussa. Pelaajien antama keskiarvo on sekin korkea 8,4 pistettä.

IS Digitoday ihastui peliin niin ikään tuoreeltaan vuonna 2017.

– Jos Horizon Zero Dawnille antaa mahdollisuuden, huomaa ennen pitkää tarttuneensa mestariteokseen, arvostelija Antti Lehtonen kiteytti.

Pelin voi ladata myös PS5:lle. Kyseessä on vieläpä pelin Complete Edition -versio, joka muun muassa sisältää Frozen Wilds -lisäosan.

Pelin voi lunastaa 15. toukokuuta kello 6 aamulla Suomen aikaa mennessä. Huomaa kuitenkin pelin pegi-ikäraja, joka on 16 vuotta.

Myös aiemmin ilmaiseksi tarjolle tulleet pelit, kuten Abzû, Subnautica, The Witness, Enter the Gungeon ja Rez Infinite, ovat vielä hetken aikaa ilmaiseksi saatavilla. Tarjous päättyy perjantaina 23. huhtikuuta kello 6 aamulla Suomen-aikaa.