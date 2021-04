Osoita tähän ja klikkaa: Ylistetty seikkailupeli on nyt ilmainen

Deponian voi lunastaa itselleen pysyvästi Epicin pelikaupasta.

Vuonna 2014 julkaistu Deponia: The Complete Journey odottaa noutajaansa Epic Games Storessa. Peli ei maksa mitään, kunhan sen lunastaa torstaihin 22. huhtikuuta kello 18 mennessä.

Deponia edustaa videopelien perinteisempää, joskin nykyään harvinaista tyylisuuntaa. Peli kuuluu osoita ja klikkaa -seikkailupelien genreen, jossa ympäristöä tutkitaan hiiren avulla tarkasti. Juoni sijoittuu roskan valtaamalle planeetalle, josta päähahmoilla on kova hinku päästä pois.

Kyseessä on itse asiassa kolme eri peliä. The Complete Journey sisältää alkuperäisen Deponian lisäksi jatko-osat Chaos on Deponia ja Goodbye Deponia. Mukana ei ole uusinta jatko-osaa Deponia Doomsday.

Hyvät arvostelut pelaajilta ja ammattikriitikoilta saanut peli on sallittu vähintään 12-vuotiaille.

Pelin kuvauksessa sanotaan, että The Complete Journey lisää muun muassa tuen Linuxille. Tämä on hieman harhaanjohtavaa, sillä Epic Games Store ei virallisesti tue Linuxia, eikä tarjoa kaupan ohjelmistosta Linux-versiota.

Pelin kauppasivun mukaan Deponia on saatavissa vain Windowsille. Tämä on erikoista, koska Deponia itsessään tukee myös Mac OS:ää ja tälle alustalle myös Epic on aiemmin tarjonnut pelejä.

Pelaamiseen tarvitset ilmaisen Epic-tilin ja ilmaisen Epicin asiakasohjelmiston. Ota tosin huomioon, että viime aikoina ohjelmiston virrankulutus on herättänyt huolta. Jos käytät kannettavaa tietokonetta, ohjelmisto saattaa lyhentää akun käyttöaikaa selvästi.