Inteliltä varoitus: Sirupula vaivaa vielä vuosia

Intelin toimitusjohtaja ei usko maailmanlaajuisen sirupulan helpottavan nopeasti, The Washington Post kertoo.

Useisiin tuotteisiin tietokoneista autoihin ja jääkaappeihin iskenyt maailmanlaajuinen sirupula ei katoa nopeasti, arvioi suoritinjätti Intelin toimitusjohtaja Pat Gelsinger. Hän ennusti The Washington Postille, että sirupula saadaan aisoihin parin vuoden kuluessa. Kysyntä siruille on kovaa samaan aikaan, kun niiden valmistaminen on rajoitettua muun muassa koronaviruksen ja Taiwanin kärsimän kuivuuden takia.

Johtaja uskoo, että puolijohdevalmistajat voivat ryhtyä lyhyen aikavälin toimiin helpottaakseen tilannetta. Intel aikoo kasvattaa autoihin tarkoitettujen sirujen tuotantoa seuraavan 6–9 kuukauden aikana. Ongelman täysi ratkaiseminen kestää kuitenkin hänen mukaansa paljon kauemmin.

– Uskomme voivamme auttaa. Mutta arvioin siihen kuluvan pari vuotta ennen kuin sen voi ratkaista kokonaan. Kapasiteetin lisääminen vain vie pari vuotta, Gelsinger sanoi The Washington Postille.

Sirupulan jatkumisesta on esitetty erilaisia ennusteita. Tietokonevalmistaja Acer arvioi äskettäin, että tilanne helpottaa selvästi jo tämän vuoden jälkipuoliskolla.

– Huippusiruista ei ole puutetta – kyse on niistä siruista, joista ihmiset eivät ole pitkään aikaan välittäneet, Acerin Aasian ja Tyynenmeren alueen johtaja Andrew Hou selitti tilannetta.

Yksi tuotekategoria, joka on totisesti kärsinyt sirupulasta, on reitittimet. Niissä on tällä hetkellä jopa 60 viikon jonotusaika.