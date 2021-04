Pelien kultainen 1990-luku: Upeassa Diablo II:ssa jokainen klikkaus on tärkeä – siksi siitä tuli megasuosittu

Hack and slash -roolipeli Diablo II oli yksi koko 2000-luvun suosituimmista peleistä sitä kopioidaan vielä tänäkin päivänä.

Reaaliaikaisella fantasiastrategiallaan, Warcraft: Orcs & Humansilla, läpimurron isojen pelitalojen liigaan tehnyt Blizzard Entertainment ei jäänyt lepäämään laakereillaan, vaan osti toimintaroolipeli Diabloa kehittäneen Condor Gamesin.

Kauppa kannatti, sillä tammikuussa 1997 ilmestynyt peli sai ylistäviä arvioita niin grafiikoidensa, koukuttavuutensa kuin satunnaisgeneroitujen luolastojensa ja monipuolisen esine- sekä viholliskataloginsa ansiosta.

Diablo oli niin suosittu, että Blizzard ryhtyi kehittämään sille jatko-osaa käytännössä heti julkaisun jälkeen. Diablon toista tulemista rakennettiin kuin Tristramin katedraalia, sillä sen kolmevuotisesta kehityksestä peräti puolitoista oli nykyisin kovasanaisesti kritisoitua crunchaamista: ylipitkiä työpäiviä tiukkojen deadlinejen edessä. Aikaa muistellessaan tuottaja David Brevik kutsui sitä epämieluisaksi, mutta välttämättömäksi pahaksi.

Tällaisessa laatikossa Diablo II tuli pelaajien käsiin.­

Lopputuloksena, hieman alle 21 vuotta sitten, ilmestyi Diablo II, yksi koko 2000-luvun suosituimmista peleistä ja joidenkin mukaan myös yksi kaikkien aikojen parhaista.

Se on juuri nyt tavallistakin ajankohtaisempi, sillä Blizzard ilmoitti hiljattain uudistavansa sen 2020-luvun tarpeisiin Diablo II: Resurrected -nimellä. Lisäksi pelisarjan neljäs osa on parhaillaan kehitteillä.

Diablo II, kuten sarjamme edellisessä osassa käsitelty Heroes III, löytyi Haminan Suomalaisen kirjakaupan hyllyltä ajan hengen mukaisesti komeassa pahvipakkauksessa. Siinä missä Heroesin uljas laatikko kutsui sankaritekoihin, Diablo oli synkkä ja uhkaava, jopa hieman pelottava.

Pelottava se ei kuitenkaan ole. Vaikka Diablon luolastot ovat täynnä toinen toistaan hurjempia hirvityksiä kidutuskammioista kiehuviin verilammikoihin, loputtomia vihollislaumoja lahtaava pelaaja ymmärtää pian olevansa luolaston – välillä viidakon, toisinaan aavikon – vaarallisin peto.

Erinomainen Lord of Destruction -lisäosa toi peliin kaksi uutta hahmoluokkaa, salamurhaajan ja druidin.­

Kaikki peruspelin viisi hahmoluokkaa ovat mukavan erilaisia niin kyvyiltään kuin pelityyleiltään. Jokaisella on kolme nykymittapuulla yksinkertaista, kymmenen kykyä käsittävää kykypuuta. Eri kykyihin panostamalla hahmoista saa eri tavoilla toimivia variaatioita.

Jokainen pelihahmo kaikkine variaatioineen toistaa kuitenkin samaa kaavaa kentästä ja luolasta toiseen:

Tuhoa viholliset tieltäsi.

Poimi niiltä pudonneet, satunnaisesti luodut esineet talteen.

Ota hyödyllisimmät käyttöösi ja myy loput.

Fiilistele hahmosi kehitystä.

Toista maailmanloppuun asti.

Diablo II on jaettu neljään ”näytökseen”, joiden lopussa odottaa pomotaistelu. Kuvassa paladin kohtaa ensimmäisen näytöksen loppuvastus Andarielin.­

Toisto on harvoja asioita, joista peliä voi kritisoida. Mutta se on myös suola, joka tekee siitä niin koukuttavan kuin se on. Diablo II toteutti yksinkertaisen, game loopiksi kutsutun kaavan niin onnistuneesti, että sitä variaatioineen on kopioitu lukuisissa peleissä ja genreissä vielä tänäkin päivänä.

Jokainen klikkauksella surmattu vihollinen vie pelaajaa eteenpäin. Jokainen klikkaus on uusi mahdollisuus löytää harvinainen esine.

Myös esineiden nimissä esiintyvä, paremmuus- ja harvinaisuusjärjestyksestä kertova värikoodaus on nykyään pelien peruskauraa. Tylsänharmaalla fontilla varustettu esine on aina huonompi kuin esimerkiksi sinisellä väritetty. Diabo II:n kehityksen aikana pelaajien löytämien esineiden esiintyvyys – drop rate – hienosäädettiin niin tarkasti, ettei pelaaja kyllästy jatkuvasti parempien esineiden tulvaan, eikä myöskään turhaudu liian niukkaan tarjontaan.

Toki Diablo II nähtiin myös ratkaisuja, joita ei enää vuonna 2021 tehtäisi. Jotkut näistä olivat huvittavia, kuten vaikkapa se, että Diablo II:n maailmassa soidun lepattava liekkikin heittää oman varjonsa.

Diablo II:n välianimaatiot olivat vuonna 2000 hurjan komeita, mutta ikä ei ole tehnyt niille hyvää.­

Hieman erikoisena taas voidaan pitää sitä, että kaikkia hahmon kykyjä ja hyökkäyksiä käytetään kahdella hiiren napilla ja nappeihin sijoitettuja kykyjä voi vaihtaa näppäimistöllä. Ei kuitenkaan numeronäppäimillä, sillä niistä käytetään pelaajan mukanaan kantamia parannus- ja manajuomia.

Toisaalta se, että kaikki olennainen tapahtuu hiirtä klikkaamalla, on yksi Diablo II suurista oivalluksista: klikkausten antama välitön audiovisuaalinen palaute on kuin sokeria lauantaina kolottavalle karkkihampaalle.

Pelin jokainen kyky ja ase päästää omanlaisen ääniefektin osuessaan viholliseen, jotka räjähtävät, lahoavat, palavat, kaatuvat ja lentelevät omien ääntensä saattelemana. Jokainen klikkaus on merkityksellinen. Silloinkin, kun mitään merkityksellistä ei tapahdu, pelaajan korvissa soi kutkuttavan synkkä, erityisesti akustisen kitaran voimaan luottava ja mieleenpainuva soundtrack.

Viime kädessä juuri onnistunut, klikkauksista saatavaan välittömään palautteeseen perustuva game loop mielenkiintoiseen ja synkkään fantasiamaailmaan yhdistettynä tekee Diablo II:sta erinomaisen pelin.

Neljännessä eli viimeisessä näytöksessä taistellaan jo itse helvetissä.­

Kirjoitushetkellä Diablo II on saatavilla Blizzardin Battle.net-kaupassa noin 8,4 euron hintaan. Remasteroitu Diablo II: Resurrectedin on määrä ilmestyä vuoden 2021 aikana.