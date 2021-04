Elisalta yllättävä tieto suomalaisten televisioista

Suomalaisten televisiokanta on erittäin uutta, ja puolet suomalaisten televisioista on kytketty nettiin.

Suomalaiset ovat ostaneet uusia televisioita ahkerasti. Teleoperaattori Elisan tuoreen tutkimuksen mukaan joka toisella suomalaisella on käytössään nettiin yhdistetty älytelevisio, ja puolet käytössä olevista älytelevisioista on alle kolme vuotta vanhoja.

– Älytelevisiot ovat usein ensimmäisiä hankittavia älykodin elementtejä, ja niiden käyttö on nykyään jo melko monipuolista. Varsinkin alle vuoden vanhoissa älytelevisioissa suoratoistosovellukset ovat paljon käytössä: 82 prosenttia äly-tv:n omistajista käyttää niitä päivittäin tai viikoittain. Joka toinen alle 26-vuotias kuuntelee musiikkia älytelevisiosta ja kolmannes käyttää niitä tiedonetsintään netistä vähintään viikoittain, Elisan liiketoimintajohtaja Ville Valkama kertoo tiedotteessa.

Televisiomarkkinalla on kaksi isoa valmistajaa. Teleoperaattorin 10 myydyimmän television joukkoon mahtuu vain Samsungin ja LG:n malleja.

Tilanne on sama kodinelektroniikkaketju Gigantissa, jonka suosituimmat mallit ovat vain kahdelta korealaisvalmistajalta.

Vanhempaan televisioon on mahdollista saada älyominaisuudet Chromecastin tai AppleTV:n kaltaisella mediatoistimella. Myös näiden tarjonta on parantunut, sillä mediatoistimia on tarjolla nykyisin myös Nokian nimellä.

Pelikonsolien myynti on ollut kaksinkertaista viime kevääseen verrattuna, mutta bisnestä on hillinnyt Playstation 5:n ja Xbox Series X:n kehno saatavuus. Etenkin PS5:tä on jouduttu jonottamaan kuukausikaupalla, Elisa kertoo.

Elisan tilastoista käy myös ilmi, että blu-ray-asemalla varustettua PS5:tä on myyty täysdigitaalista enemmän, vaikka jälkimmäinen on suunnattu enemmän teleoperaattorimyyntiin. Syynä on se, että näille fyysisten pelien myynti ei ole samanlainen bisnes kuin perinteisille kivijalkakaupoille.

Teleoperaattorin myydyimmät pelikonsolit tammi‒maaliskuussa 2021 olivat:

Sony Playstation 5 Nintendo Switch Microsoft Xbox Series X Sony Playstation 5 Digital Microsoft Xbox Series S

Verkkokauppa.comin mukaan toinen koronavuosi on näkynyt myös turvatuotteiden ja sähköautojen latauspisteiden ahkerana myyntinä. Myös älyohjattavat ilmankostuttimet ovat kiinnostaneet ihmisiä.

Älykodin tuotteisiin voi törmätä nykyisin myös marketeissa, sillä Lidl alkoi myydä puhelimella ohjattavia älyvaloja.