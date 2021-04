Käyttäjille uusi tapa valittaa Facebookin toiminnasta – päätöstä Trumpin kohtalosta odotetaan

Facebookin viimeinen oljenkorsi sisältöriitojen ratkaisuun muuttuu entistä kattavammaksi käyttäjille. Kaikki eivät ole vakuuttuneita.

Facebookin puoli vuotta sitten perustama valvontalautakunta, Oversight Board, laajentaa toimintaansa. Facebookin tiedotteen mukaan jatkossa käyttäjät voivat valittaa lautakuntaan Facebook- ja Instagram-julkaisuista, joita ei pyynnöistä huolimatta ole poistettu. Aiemmin lautakunta on käsitellyt valituksia poistetuista julkaisuista, joita käyttäjän mielestä ei olisi pitänyt poistaa.

Valituksia voivat jättää myös yksittäiset käyttäjät. Valituksen voi tehdä päivityksistä, tilaviesteistä, valokuvista, videoista, kommenteista ja jakamisista.

Useat valitukset samasta sisällöstä yhdistetään samaan pakettiin, jotta lautakunnan olisi helpompi käsitellä sitä. Lautakunnan päätökset ovat Facebookia sitovia.

Lautakunta on käyttäjän viimeinen oljenkorsi tilanteissa, joissa Facebook on jo käsitellyt asian, eikä lopputulos miellytä valittajaa. Lautakunnan on tarkoitus olla Facebookista riippumaton ja se koostuu ympäri maailman valituista asiantuntijoista, jotka tekevät viimeisen päätöksen riita-asioissa.

Tosin toistaiseksi päätöksiä on tehty vain seitsemän, ja merkittävää päätöstä Yhdysvaltain entisestä presidentistä Donald Trumpista odotetaan. Lautakunnan on määrä kertoa, jatketaanko Trumpin tammikuussa asetettua Facebook-estoa.

Hänet estettiin kilpailija Twitterissä kommenteista, jotka hän esitti Yhdysvaltain kongressin valtauksen yhteydessä.

Facebookin mukaan lautakunnan laajentunut valta tavoittaa käyttäjät asteittain, mutta kaikkien maailman käyttäjien pitäisi olla sen piirissä tulevina viikkoina.

Lautakunta itsessään on kuitenkin arvostelun kohteena. The Guardian -sanomalehden kolumnisti Emily Bell kyseenalaistaa lautakunnan riippumattomuuden. Bellin mukaan lautakunta perustettiin eräänlaiseksi ”korkeimmaksi oikeudeksi”, mutta todellisuudessa sen rooli vastaa enemmän sanomalehden toimitusneuvostoa. Lautakunta toimii pääliiketoiminnasta eli mainonnasta erillään, mutta lautakunnan ja Facebookin johtajien mahdollisista kytköksistä ei ole kerrottu avoimesti.

Bell pitää ilmoitusta lautakunnan toiminnan laajentamisesta juuri Trump-päätöksen alla enemmän kuin sattumana. Lautakunta on hänen mielestään hädin tuskin aloittanut toimintansa, eikä seitsemää päätöstä voida pitää kummoisena saavutuksena.