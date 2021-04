Pelimainoksen fonttivalintaa ei voi käsittää väärin, eihän? Tässä on taatusti taka-ajatuksia

Tämä on viimeinen taisto. Perääntymistä kannattaisi silti harkita.

Phantasy Star Online 2:n graafinen ulkoasu on toteutettu perin juurin oikeaoppisella animetyylillä.­

Verkossa pelattava Segan massiiviroolipeli (MMORPG) Phantasy Star Online 2 on päässyt huomion kohteeksi sosiaalisessa mediassa. Kyseessä on pelin lisäosan mainoksessa käytetty fonttivalinta.

Pelin uutta, tänään pelattavissa olevaa Final Battle: Space-time Interstice -lisätehtävää markkinoivan mainoksen kirjasintyyppi on kovin helposti luettavissa väärin. Lisätehtävän nimen kaksi ensimmäistä kirjainta asettuvat kiusallisen lähelle toisiaan, jolloin f:n ja i:n yhdistelmä on luettavissa a:na.

On myös mahdollista, että kyse on aidoista taka-ajatuksista. Pelin suhteellisen korkea 16 vuoden pegi-ikäräja mahdollistaa myös ronskimman kielenkäytön.

Vahinko tai ei, juliste on antanut pelille hyvän takatuuppauksen. Julkistustwiitistä on tykätty yli 100 kertaa ja se on uudelleentwiitattu yli 900 kertaa. Pelaajat ovat ehtineet repiä aiheesta jo runsaasti riemua.

– Olen harjoitellut!

– Miten tämä pääsi graafiselta suunnittelijalta läpi?

– Hyvä, etten ollut ainoa, joka luki tämän näin.

– Tuo on raidissa tuskallista nelimiehisellä joukkueella.

– Tulin tänne kommenttien vuoksi. En pettynyt.

– Ilmasta julkisuutta. Onnea sille, joka tämän teki.

Pelin kehittäjä ja julkaisija Sega ilmeisesti seisoo twiitin takana, koska sitä ei ole vuorokauden aikana poistettu.

Vuonna 2020 julkaistu Phantasy Star Online 2 on animemaailmasta ulkoasunsa ammentava ilmaiseksi pelattava massiivimonipeli, joka julkaistiin Japanissa jo vuonna 2012. Se saapui uudemmille pelikoneille vuonna 2020. Pelin tulovirta rakentuu pelinsisäisistä ostoksista.

Phantasy Star Online 2 nauttii erityisen suurta suosiota Aasiassa. Euroopassa se on vielä takamatkalla esimerkiksi World of Warcraftiin ja Elder Scrolls Onlineen verrattuna.