Telian ja DNA:n asiakkaat samaan puhelinverkkoon Oulussa, Kuopiossa ja Kouvolassa – operaattorit ajavat omat verkkonsa alas

Telia ja DNA purkavat omat matkapuhelinverkkonsa uusilla alueilla ja siirtävät käyttäjänsä Suomen Yhteisverkkoon Suomessa 5g-hankeen myötä.

Suomen Yhteisverkko eli Telian ja DNA:n yhteisyritys on aloittanut 5g-verkkonsa rakentamisen. Verkon on määrä valmistua loppuvuonna 2023. Samalla Suomen Yhteisverkon toimialue laajenee kattamaan 62,5 prosenttia Suomen pinta-alasta. Tähän asti se on kattanut puolet maasta.

Verkon valmistuttua se kattaa 28,5 prosenttia suomalaisista. Suomen Yhteisverkko laajenee muun muassa Ouluun, Kuopioon ja Kouvolaan.

Telia ja DNA ajavat alas omat verkkonsa uusilla alueilla, ja operaattorien asiakkaat siirtyvät Suomen Yhteisverkkoon.

Kun Suomen Yhteisverkon verkkourakka on valmis vuoden 2023 lopulla, sen verkko kattaa noin 63 prosenttia Suomen pinta-alasta. Täällä DNA:n ja Telian asiakkaat siirtyvät samaan verkkoon.­

– Kuten yhteisverkkoa perustettaessa sovittiin, omasta verkosta luovutaan, valitaan alueelta parhaat tukiasemapaikat ja päivitetään sinne yhteinen verkko, Timo Saxén Telian viestinnästä kertoo.

Laajennusalueille jo rakennetut käytössä olevat 5g-verkot puretaan ja tilalle rakennetaan Suomen Yhteisverkon verkko.

– Olemassa olevaa radiotekniikkaa ei konvertoida Yhteisverkon käyttöön, vaan kaikki laitteet vaihdetaan Yhteisverkon Nokia-tekniikkaan, ja omistajat keräävät haluamansa ja tarvitsemansa raudan käytettäväksi muualle omassa verkossaan, DNA:n radioverkkojohtaja Jarkko Laari sanoo.

Verkon uudistuksen yhteydessä Telia ja DNA lakkauttavat myös omat 2g- ja 4g-verkkonsa. Purettavien verkkojen tilalle rakennetaan uudet Suomen Yhteisverkon hallinnoimat verkot.

” Kaikki pelaa teknisesti samalla tavalla kuin olisi Telian omassa verkossa.

– Se ei asiakkaalle näy sinänsä millään tavalla. Kaikki pelaa teknisesti samalla tavalla kuin olisi Telian omassa verkossa, Saxén sanoo.

Telia on ilmoittanut luopuvansa 3g-verkosta vuoden 2023 loppuun mennessä. DNA ei ole vielä antanut vastaavaa ilmoitusta, mutta sellainen on odotettavissa. Jarkko Laarin mukaan myös DNA aikoo lakkauttaa vanhemman sukupolven verkoista juuri 3g:n.

– Emme ole sille aikataulua kertoneet, mutta se tuskin poikkeaa kilpailijoista paljon, Laari sanoo.

Telia ei kerro, kuinka paljon asiakkaita sen omasta verkosta siirtyy Suomen Yhteisverkkoon. DNA:n asiakkaista yhteiseen verkkoon päätyy urakan valmistuttua vajaat 800 000.

Jatkossa häiriöt yhdessä verkossa johtavat siihen, että kahden operaattorin asiakkaat joutuvat kärsimään.

– Jos kyseessä on tekninen vika, tilanne on sama kuin operaattorin oma verkko olisi vialla, mutta siinä on kiinni suurempi määrä ihmisiä. Verkko on kuitenkin toiminut varsin ongelmattomasti, Saxén sanoo.

Laarin mukaan suurin osa laajemmista verkko-ongelmista ei ole radioverkoista, vaan tukiasemien siirtoverkoista, sähkönjakeluverkosta tai operaattorien keskusverkoista johtuvia. Tämä ei merkittävästi muutu yhteisrakentamisen myötä. Hän myöntää kuitenkin yhden radioverkon olevan alttiimpi esimerkiksi lamauttamiselle.

” Jos joku haluaa verkkoja häiritä, riski varmasti kasvaa.

– Jos joku haluaa verkkoja häiritä, riski varmasti kasvaa. Teknisten vikojen suhteen muutosta nykytilanteeseen ei juuri ole, Laari sanoo.

Saxénin mukaan plussat ja miinukset yhteenlaskettuina verkkojen yhdistäminen on kannattavaa. Järjestely mahdollistaa muun muassa sen, että yhdistämällä molempien operaattorien verkkotaajuudet, yhteiseen verkkoon saadaan enemmän taajuuskaistaa ja siten liikennekapasiteettia.

– Kahden operaattorin verkot yhdistämällä tulee lisää tukiasemapaikkoja, minkä myötä kuuluvuus paranee. Kun kaistat yhdistetään, yksittäisestä tukiasemasta saadaan vähintään tuplanopeudet verrattuna siihen mitä saavutettaisiin itsenäisinä operaattoreina, DNA:n Laari sanoo.

Suomen Yhteisverkon 5g toteutetaan Nokian verkkolaitteilla. Telia käyttää omissa verkoissaan Nokiaa, DNA Huaweita. Oliko Suomen Yhteisverkon laitevalinta Telian sanelema?

– Yhteisverkon toimittajapäätös on omistajien yhteinen. Se on tehty sen hetken teknis-taloudellisilla argumenteilla ja lopputulos on syntynyt kilpailutuksen tuloksena. Globaalisti tarkasteltuna taas on yleisempää, että radioverkkotoimittajia on yhden operaattorin verkossa enemmän kuin yksi, DNA:n Laari sanoo.

Kolmas suuri teleoperaattori Elisa palvelee asiakkaitaan kaikkialla Suomessa omassa verkossaan. Elisa käyttää laitetoimittajinaan Ericssonia ja Huaweita.