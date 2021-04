Pieni muutos Windowsin käynnistyksessä voi estää ongelmia – kokeile poistaa tämä rasti ruudusta

Windows ei mene kunnolla kiinni, kun suljet tietokoneen. Asian voi muuttaa itse.

Kerroimme, kuinka Windows 10 ei itse asiassa mene täysin kiinni, ellet pidä sammutuksen yhteydessä näppäimistön Shift-nappia pohjassa.

Asiaan on kuitenkin olemassa pysyvämpi lääke, kuten yksi Ilta-Sanomien lukija tuttavallisesti huomautti. Asetuksen löytämiseksi pitää uskaltautua hieman tavallista syvemmälle Windows 10:n valikoihin.

Paina esiin Windowsin asetukset klikkaamalla vasemman alakulman aloituspainiketta ja sitten hammasrattaan kuvaa. Sen jälkeen valitse Järjestelmä > Virta ja lepotila > Virran lisäasetukset > vasemmalta Valitse virtapainikkeen toiminto.

Huomaat, että tällä sivulla on ruksi kohdassa Ota käyttöön nopea käynnistys, jota Microsoft jopa suosittaa pitämään päällä. Et voi kuitenkaan ottaa ruksia heti pois, koska asetus on harmaana. Sitä ennen on painettava samalla sivulla olevaa kohtaa Ei käytettävissä olevien asetusten muuttaminen. Voit joutua antamaan Windowsille käyttäjänimesi ja salasanasi.

Nyt asetus on muutettavissa. Ota ruksi pois, ja muista sitten tallentaa muutokset. Käynnistä tietokone vielä uudelleen.

Asetuksen muuttamisen varjopuoli on se, että tietokoneen käynnistys voi todellakin nyt viedä kauemmin. Muuta vahinkoa siitä ei pitäisi olla ja se voi jopa estää pahoja vikatilanteita.

Asetuksen muuttaminen on tehty hieman hankalaksi. Kuvakaappaus.­

Timon tietokoneapu -verkkosivulla kerrotaan tosielämän tarinoita jumittavista tietokoneista ja ongelmista Windowsin päivitysten kanssa. Nämä viat ratkesivat yksinkertaisesti estämällä pikakäynnistys. Samaa vinkkiä ehdotetaan myös Microsoftin tukipalstalla.

Ei ole sanottua, että asetuksen muuttamisesta on apua juuri sinun kohdallasi, mutta temppua kannattaa ainakin kokeilla ennen rajumpia toimenpiteitä kuten Windowsin uudelleenasentamista.

Huomaa, että sammutus tapahtuu kunnolla, kunhan teet sen Windowsin valikon kautta. Eli painat vasemman alakulman aloitusnappia, sitten virtanäppäimen kuvaa ja sitten Sammuta. Jos käytät koneesi fyysistä virtanappia, siihen liittyvät erilliset asetukset voivat sotkea tilannetta.