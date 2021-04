Korona mullisti pelimaailman: Amazonin pelipomo kertoo, mitä tapahtuu seuraavaksi ja paljastaa oman top 5 -listansa

Näitä Eric Morales pelaa juuri nyt

Loop Hero (Windows, Mac OS, Linux; Four Quarters / Devolver Digital): Rakenteluun, strategiaan, seikkailuun ja korttien pelaamiseen perustuva erinomaiset arvostelut saanut genreyhdistelmä.

Slay the Spire (Android, PS4, iOS, Switch, X1, Windows, Mac OS, Linux; Mega Crit Games / Humble Bundle): Alati muuttuvaan maailmaan sijoittuva roguelike, jossa pelaamisen ydin muodostuu pakanrakennuksesta.

Forager (Android, X1, PS4, Switch, Windows, Linux, Mac OS; HopFrog / Humble Games): Retrografiikkaan perustuva avoimeen, mutta pääosin ystävällismieliseen maailmaan sijoittuva seikkailu- ja tutkimuspeli. Tarjolla myös resurssienhallintaa ja louhintaa, pulmia ja puolustustaistelua.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (PS5; Insomniac Games / Sony Interactive Entertainment): Playstation 5:n julkaisupeli, onnistunut toimintapläjäys Hämähäkkimiehen uusista seikkailuista.

Last of Us Part 2 (PS4; Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment): Vahvasti tunteita herättävä ja ihon alle menevä toimintadraama Playstationille.