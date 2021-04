Suosittu Windows-ohjelma voi olla akkurohmu – näin panet sen aisoihin

Epic Games Storen tietokoneelle asennettava ohjelmisto vaikuttaa kuluttavan merkittävästi akkua, PC World huomasi.

IS Digitodaynkin usein mainitsema Epicin pelikauppa Epic Games Store saattaa olla ongelmallinen kannettavan tietokoneen omistajalle, PC World havaitsi. Kauppa tarvitsee toimiakseen tietokoneelle asennettavan ohjelmiston, joka vaikuttaa kuluttavan selvästi akkua vaikka ohjelmaa ei edes pitäisi aktiivisena ruudulla.

Tietokoneen akkukesto aleni keskimäärin 20 prosenttia eli viidenneksen, kun Epicin kauppaan oli kirjauduttu mutta ohjelman ikkunaa ei pidetty auki. Akun kulumiseen riitti, että Epicin ohjelmisto oli piilotettuna Windowsin tehtäväpalkissa. Kauppa siis lyhensi akun käyttöaikaa tuntien edestä.

Havaintoihin liittyy merkittävää epävarmuutta, ja on mahdollista, että tulokset vaihtelevat tietokoneen kokoonpanosta riippuen. Testi tehtiin Surface Pro 7+ -tabletilla, koska akkuongelmaan törmättiin sattumalta tablettia testattaessa. Akun kesto aleni vähemmän Surface Laptop 3 -kannettavassa, jossa käytettiin Intelin sijaan AMD:n suoritinta. Suositun Steam-pelikaupan ohjelmisto ei aiheuttanut testeissä akun merkittävää kulumista.

Epic Games kertoo tekevänsä töitä ohjelman akunkulutuksen vähentämiseksi, ja kulutus vaihtelee sen mukaan, onko ohjelman ikkuna avoinna. PC World havaitsi akun kulumisen kasvavan entisestään ohjelman ollessa avoinna.

Epicin kaupasta on tullut houkutteleva monelle pelaajalle, koska siellä tarjotaan viikoittain ilmaiseksi pelejä, joista normaalisti täytyy maksaa. On siis mahdollista, että moneen koneeseen on asennettu virtaa salakavalasti syövä sovellus.

Jos käytät Epiciä Windowsissa, voit tarkkailla akkukestoa Tehtävienhallinnassa olevalla mittarilla.

Epicin ohjelmisto saattaa asettaa itsensä automaattisesti käynnistyväksi, kun tietokone avataan. Asian voi kuitenkin muuttaa avaamalla ohjelma, painamalla vasemman alakulman asetusnappia ja sitten ottamalla ruksi pois kohdasta Run When My Computer Starts. Näin ohjelma ei aukea taustalle sähköä syömään.

Pöytäkoneessa ongelma ei ole yhtä suuri, koska niitä pidetään verkkovirtaan kytkettyinä. Se kuitenkin lisää tietokoneen sähkönkulutusta.