Ruotsissa nousi kohu deep­fake-pornosta, kun suosittu some­tähti joutui sen uhriksi – tästä ilmiössä on kyse

Tekoälyn avulla voidaan luoda aidolta näyttäviä videoväärennöksiä, joissa henkilön kasvot on korvattu toisen henkilön kasvoilla.

Ruotsalainen sometähti Bianca Ingrosso joutui häikäilemättömän videoväärennöksen uhriksi. Muun muassa Aftonbladet uutisoi, että internetissä on kiertänyt pornovideo, joilla Ingrosso näyttää harrastavan seksiä. Todellisuudessa kyseessä on väärennös, joka on luotu niin sanotulla deepfake-tekniikalla.

Deepfake tarkoittaa tekoälyn avulla muokattua videoa, jossa esimerkiksi henkilön kasvot on korvattu toisen henkilön kasvoilla.

Ingrosso kertoi Aftonbladetille, ettei kyseessä ole ensimmäinen kerta, kun hänelle tapahtuu vastaavaa.

– Se on valitettavan yleistä. Olen todennäköisesti yksi niistä naisista, jotka kohtaavat tällaista melko säännöllisesti, Ingrosso sanoi.

Ingrosso sanoi, ettei video tullut hänelle shokkina, koska hän voi sosiaalisen median suosionsa ansiosta tiedottaa laajasti, että kyseessä on väärennös. Ingrossolla on 1,2 miljoonaa seuraajaa Instagramissa. Hän on kuitenkin huolissaan ihmisistä, jotka ovat joutuneet samankaltaisten väärennösten kohteeksi ja joilla ei ole samanlaista mahdollisuutta kertoa, ettei video tai kuva ole aito.

Deepfake-ilmiö tuli laajaan tietoisuuteen juuri pornon kautta. Vuonna 2017 ”deepfakes”-nimellä esiintynyt käyttäjä julkaisi Reddit-verkkopalvelussa väärennettyjä pornovideoita, joissa pornonäyttelijöiden kasvojen tilalle oli vaihdettu julkkisten kasvoja.

Sittemmin deepfake-tekniikkaa on käytetty myös muun muassa humorististen videoiden tekemiseen ja poliitikkojen sanomisten vääristelyyn. Pornovideot ovat kuitenkin muodostuneet erityiseksi ongelmaksi.

MIT Technology Review -lehti kertoo, että Sensity AI -tutkimuslaitoksen mukaan yli 90 prosenttia verkossa kiertävistä deepfake-videoista on vailla suostumusta tehtyjä pornovideoita ja näistä 90 prosenttia on tehty naisista. Tekniikka käytetään erityisesti kostopornon tekemiseen.

Sovelluksia, joilla pornografisia deepfake-videoita voi tehdä, on yritetty poistaa. Tilalle tulee kuitenkin jatkuvasti uusia. Sensity AI:n toimitusjohtaja ja päätutkija Giorgio Patrini sanoo MIT Technology Review:lle, että tämän seurauksena pornoväärennöksiä ei tehdä enää vain julkisuuden henkilöistä, vaan myös tavallisista ihmisistä.

Lainsäädäntö suojaa toistaiseksi ihmisiä huonosti videoväärennöksiltä. Väärennetyt pornovideot on kielletty ainoastaan muutamissa Yhdysvaltain osavaltioissa. Muualla maailmassa laki ei ota kantaa deepfake-pornoon.

Muun muassa Yhdysvalloissa ja Britanniassa on kuitenkin viime vuosina noussut kansalaisliikkeitä, jotka vaativat ihmisille parempaa suojaa deepfake-videoita ja muuta ilman suostumusta verkkoon ladattua pornografista materiaalia vastaan.

Myös lainsäätäjät ovat alkaneet ymmärtää ongelman vakavuuden. Uutistoimisto Reutersin mukaan Britanniassa lainsäädännön uudistuksia kehittävä riippumaton Law Commission -toimielin totesi helmikuussa, että pornografisten deepfake-videoiden jakamisesta pitäisi tehdä rikos.