Yli puolen miljardin Facebook-käyttäjän tietoja vuodettu verkkoon – mukana lähes 1,4 miljoonan suomalaisen käyttäjän tiedot

Tiedoissa on mukana puhelinnumeroita, nimiä, sijaintitietoja ja sähköpostiosoitteita.

Yli 500 miljoonan Facebook-käyttäjän henkilökohtaisia tietoja on vuotanut verkkoon, kertoo muun muassa Business Insider -lehti. Tiedoissa on mukana puhelinnumeroita, nimiä, sijaintitietoja ja sähköpostiosoitteita.

IT-asiantuntija ja tietokirjailija Petteri Järvinen kertoo, että kyse on vuodosta vuodelta 2019. Data on pyörinyt verkossa aina siitä asti. Nyt se on vuodettu taas uuteen paikkaan ja ylittänyt uutiskynnyksen.

Facebookin haavoittuneisuus, jonka myötä hakkerit saivat datan käsiinsä, on korjattu jo vuonna 2019.

Järvinen kertoo, että mukana on lähes 1,4 miljoonan suomalaisen tietoja. Hän kertoo löytäneensä datan joukosta esimerkiksi oman puhelinnumeronsa ja kotikaupunkinsa.

Suomessa on tehty kuitenkin reilusti enemmän Facebook-tilejä kuin mainittu noin 1,4 miljoonaa, eli ihan kaikkien suomalaisten Facebook-käyttäjien tiedot eivät ole vuodossa.

Järvinen kertoo, että uusi vuoto on löydettävissä verkosta melko helposti.

Vaikka vuodetut tiedot ovat muutaman vuoden vanhoja, niistä voi olla hyötyä verkon kyberrikollisille, Business Insider kertoo. Myös Järvinen kertoo, että vaikka vuoto ei ole vakavuudeltaan samaa luokkaa kuin vaikkapa Vastaamo-tietomurto, voi siitä tietoja yhdistelemällä olla rikollisille hyötyä.

Vuodettu data nousi otsikoihin viimeksi tammikuussa. Tuolloin sitä kaupattiin Telegram-viestipalvelussa botin avulla.

Nyt tiedot löytyvät verkosta ilmaiseksi.