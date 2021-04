Tietokone ei sammu kunnolla Windows 10:n sammutusnapilla – näin teet sen kunnolla

Puhtaalta pöydältä käynnistäminen on paras tapa varmistaa päivitysten kunnollinen asentuminen.

Juttu on julkaistu alun perin 9.9.2019. Sen tiedot pitävät yhä paikkansa ja juttu julkaistaan nyt laajennetussa muodossa.

Tiesitkö, että Windows 10:n sammutus sen aloitusnapin takaa löytyvän sammuta-valinnalla ei todellisuudessa sulje Windowsia kokonaan?

ZDNet kuitenkin kertoo, että normaali Windowsin sammutus tällä tavalla jättää käyttöjärjestelmän vähävirtaiseen tilaan, josta sen on nopeampi käynnistyä uudelleen.

Tästä saattaa kuitenkin koitua ongelmia, jos juuri ennen sulkemista on asentanut vaikkapa Windowsin päivityksiä. Niiden varmin asennustapa on aloittaa puhtaalta pöydältä. Myös jotkut sovellukset saattavat alkaa toimia epäluotettavasti, jos kone on pitkään yhtäjaksoisesti päällä.

On olemassa helppo konsti, jolla Windowsin saa oikeasti sammumaan kokonaan: yksinkertaisesti pidä painettuna näppäimistön shift-painiketta samalla, kun klikkaat hiirellä Sammuta Windowsin virtavalikosta.

Jos valitse virtavalikossa Käynnistä uudelleen, myös tämä suorittaa käynnistyksen puhtaalta pöydältä. On kuitenkin tyypillistä, että käyttäjä sivuuttaa vaikkapa näyttöajuripäivityksen kehotuksen uudelleenkäynnistyksestä ajatellen, että hoituuhan se sitten samalla kun koneen käynnistää huomenna uudelleen.

Normaali Windowsin sulkeminen ei tarkoita, että päivitykset automaattisesti ajautuisivat solmuun. Puhdas käynnistys on kuitenkin suositeltavaa, jotta mahdolliset ongelmat voidaan minimoida.

Näet helposti, kuinka kauan tietokoneesi on ollut ilman todellista sammuttamista. Avaa Tehtävienhallinta (Task Manager) klikkaamalla Windowsin alapalkkia hiiren kakkospainikkeella. Valitse Suorituskyky-välilehti (performance). Näkymän alaruudussa oleva käynnissäoloaika (up time) kertoo, kauanko kone on ollut yhtäjaksoisesti käynnissä. Luku saattaa olla yllättävän suuri.