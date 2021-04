Pelien kultainen 1990-luku: Heroes III on upea peli vielä yli 20 vuotta myöhemmin

Juttusarja alkaa. Ensimmäisessä osassa kerrotaan, miksi strategiapeli Heroes III oli niin hyvä, ja miksi se on sitä vielä tänäkin päivänä.

Tässä juttusarjassa muistellaan – usein lämmöllä – 1990-luvun loppupuolen pc-pelejä. Mukaan valitut pelit edustavat eri genrejä ja joukossa on niin pioneereja, kulttiklassikoita kuin tuntemattomammaksi jääneitä teoksia.

Kaikkia niitä yhdistää myös se, että tämän juttusarjan kirjoittaja, Ilta-Sanomien toimittaja Miikka Hujanen, takoi niitä innokkaasti 1990-luvun loppupuolen kultaisina pelivuosina.

Heroes of Might and Magic III: The Restoration of Erathia (1999)

Vuoropohjainen strategiapeli

Kampanjoita, lukuisia yksittäisiä skenaarioita ja toimiva verkkomoninpeli

Suosittu vielä yli 20 vuotta julkaisun jälkeen

Nyttemmin jo seitsemänteen osaansa ehtineen Heroes-pelisarjan kolmas peli, Heroes of Might and Magic III: The Restoration of Erathia, tunnetummin vain Heroes III, ilmestyi 3. maalikuuta vuonna 1999 3DO Companyn julkaisemana.

Sen tuottajana toimi David Mullich, jolla oli ansioluettelossaan jo vuoden 1980 kulttiklassikko The Prisoner, ja joka myöhemmin toimisi tuottajana kulttiklassikko Vampire: The Masquerade – Bloodlinesille. Pelille, jonka jatko-osan piti ilmestyä jo hyvän aikaa sitten.

Heroes III löysi aikoinaan tiensä muun muassa Suomalaisen kirjakaupan hyllylle. Sieltä se löytyi sievästä pahvilaatikosta, kuten useimmat aikakauden pelit.

Laatikko lupaa eeppisiä taisteluita, strategiaa ja kunniaa, ja peli todellakin pitää minkä lupaa.

Keneen 8-vuotiaaseen poikaan tällainen laatikko ei vetoaisi?­

Heroes III on monien mielestä koko pelisarjan paras peli. Ei siis ole yllättävää, että siitä on julkaistu useampi hd-versio ja -modi, jotka tuovat mukanaan nykyajan mukavuuksia. Onpa olemassa jopa sellainenkin modi, jolla pelistä saa sataprosenttisesti suomenkielisen. Siitä sitten vaan klikkailemaan rakennusviraston kuvaketta.

Näihin päiviin asti kestänyt suosio osoittaa, että Heroes III on kestänyt aikaa paremmin kuin hyvin. Reddit-keskustelupalstalla kyseltiin vasta kolmisen kuukautta sitten, miksi Heroes III on niin hyvä.

Heroesissa pelaaja ohjaa sankareita, jotka komentavat myyttisistä olennoista koostuvia armeijoita. Peruspelissä näitä riittää reilusti yli sata erilaista aina mahtavista lohikäärmeistä vaatimattomiin luurankosotureihin. Komeasti piirretyt otukset ovat yhä omiaan ruokkimaan mielikuvitusta ja mielenkiintoa, samoin kahdeksan täysin toisistaan eroavaa kaupunkia, joista otukset värvätään.

Joukkojen värvääminen tapahtuu kaupungeissa, joita peruspelissä on kahdeksan erilaista. Castlen teema on perinteikäs keskiaika muutamilla myyttisillä otuksilla ryyditettynä.­

Heroes III:n kartta on yksi sen suurista vahvuuksista.­

Sankarin matkaan mahtuu kerrallaan seitsemää sorttia otuksia. Kun armeija on kasassa, lähtee sankari tutkimaan maailmaa, taistelemaan ja lopulta suorittamaan kulloisessakin kartassa määritetyn tehtävän. Tehtävät vaihtelevat muiden sankareiden eliminoimisesta kartalle piilotetun uniikin artefaktin löytämiseen.

Heroes III:n vaihtelevat ja yksityiskohtaiset kartat ovat yksi syy siihen, miksi peli on niin hyvä kuin on. Grafiikka on kirkasta ja värikästä, mutta silti valtavasta määrästä objekteja on helppo hahmottaa, mikä mikäkin on.

Pelin mukana tuleva karttaeditori mahdollistaa omien karttaprojektien tekemisen ja oli aikanaan suurta hupia. Mikäs sen mukavampaa kuin kasata oman linnakkeen viereen kauheat pinot kultaa ja kristalleja?

Heroes III:n loitsukirjasta löytyy temppuja joka lähtöön. Kuva pelin HD-versiosta.­

Pelin suola eli taistelut tapahtuvat sivusuunnasta kuvattuna vuoropohjaisesti heksakartalla. Ratkaisu näytti komealta vuonna 1999, mutta toimii edelleen. Liian monimutkainen 3d-grafiikka olisi jo muuttunut rumaksi pikselimössöksi, mutta yksinkertaisempi, piirrosmainen esitystapa kestää aikaa paremmin.

Taisteluissa jokaisella olennolla on vahvuutensa, heikkoutensa ja mahdollisesti ässänsä hihassa. Näiden ymmärtäminen on avain voittoon, vaikka järkälemäinen ylivoima on aivan yhtä toimiva ratkaisu. Niin ovat kieli keskellä suuta toteutetut, yleisesti tunnetut juustoiset strategiat, joita pelaajat ovat hieroneet täydellsyyteen vuosien saatossa.

Sopii yrittää, olen 9000 luurangon takana, toteaa Heroesin innoittama nettimeemikin.

Castlen joukot hyökkäämässä helvetillisen Infernon linnakkeen kimppuun.­

Heroes III:n verkkomoninpeli toimii yllättävän hyvin siihen nähden, että jokaisen pelaajan täytyy odottaa vuoroaan

Taktisia valintoja ja lisämakua soppaan tuovat 70 erilaista loitsua, joilla pelaaja voi kiusata vastustajaa tai helpottaa omien otustensa hankaluuksia. Ne on toteutettu varsin yksinkertaisesti vuoden 2020 mittapuulla, mikä on mainio ratkaisu. Ne ovat kestäneet hyvin aikaa, eikä niiden katseleminen väännä suupieliä alaspäin.

Heroes III on samaan aikaan yksinkertainen, mutta myös vaativa ja monipuolinen. Perusmekaniikoista (rakenna rakennus tukikohtaan, värvää hirviöitä, etene, taistele) pääsee 8-vuotiaskin nopeasti jyvälle, mutta kampanjoiden ja hankalampien skenaarioiden voittamiseen tarvitaan jo ymmärrystä siitä, mitä kannattaa tehdä ja jättää tekemättä. Syvyyttä riittää satojen aihetta käsittelevien wikisivujen verran.

Vaikka Heroes III on sisällöltään epätasainen ja jotkut yksiköt, sankarit ja kaupungit selvästi toisia parempia, on se silti miellyttävän monipuolinen ja vuoropohjaisuudessaan koukuttava (pelaan vielä yhden vuoron ennen kuin lopetan).

Pelin fantasiakuvasto iski kovaa 8-vuotiaan tajuntaan, mutta pelkkä kiehtova kuvasto ei kestä aikaa, ellei peli ole myös toteutukseltaan ja mekaniikoiltaan korkealuokkainen.

Heroes III onneksi on, sekä hd-versiona kaikilla lisäosilla maustettuna tai vuoden 1999 karvalakkimallina.

Kirjoitushetkellä Heroes III on tarjolla useana eri versioina.

Steamin hd-versio sisältää ainoastaan peruspelin. Se on ensikertalaiselle helpoin tapa kokeilla peliä.

GOG-nettikaupan Heroes III sisältää sen kaksi lisäosaa. Kyseessä on vuoden 1999 versio, mutta sen päälle voi asentaa netistä helposti löytyvän, ilmaisen hd-modin.