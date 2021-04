Kadotetuksi luultu Kiinan pelkäämä kauhupeli piti julkaista itse, ja se on mahtava – tässä ovat kuukauden parhaat pelit

Mennään heti asiaan: huhtikuun pelitärpit ovat täyttä timanttia. Tarjolla on yksi vuoden Isoista Tapauksista, tajunnanräjäyttävää räiskintää ja poikkeuksellisen ansiokasta yhteistyötä.

Huhikuun pelikattauksen viimeistelee taiwanilainen kauhupeli. Se julkaistiin jo kaksi vuotta sitten, mutta vedettiin myynnistä viikkoa myöhemmin. Syynä oli kuva, jonka katsottiin pilkkaavan Kiinan presidenttiä. Nyt tekijät julkaisivat pelin itse.

Monster Hunter Rise

Japanissa supersuosittu sarja löi läpi länsimaissa edellisessä osassaan, Monster Hunter Worldissa. Upea uutuus Monster Hunter Rise on tehty kaikkinensa viimeisen päälle – se on Switchin näyttävimpiä pelejä.­

(Kehittäjä: Capcom. Saatavilla: Switch, tulossa pc. Pegi 12.)

Vuoden suurimpiin pelijulkaisuihin lukeutuva Monster Hunter Rise ei petä. Päinvastoin: se ylittää odotukset. Tässä on heittämällä paras osa vuonna 2004 alkaneeseen, moniosaiseen toimintaroolipelisarjaan.

Pohjaideaan ei ole koskettu – onneksi. Aluksi luodaan hahmo, joka muuttaa kuvankauniiseen japanilaiskylään. Idea on suojella sitä ympäröiviltä hirviöiltä. Dinosaurusmaisia otuksia kukistamalla saa vuorostaan raaka-aineita, joilla parannetaan hahmon varustusta.

Kamppailut ovat kiihkeitä, pitkiä ja taktisia, mutta laveassa luonnossa samoilu innostaa muutenkin. Siellä voi muun muassa kalastaa, kerätä metsän antimia ja löytää salareittejä. Liikkuminen on myös jännempää kuin koskaan: taikavaijerin avulla kipeää korkeuksiin tutkimaan ympäristöä vapaasti.

Seikkailu vie mennessään yksinkin, mutta Monster Hunter Rise on parasta porukassa. Pandemia tosin sotkee suunnitelmat paikalliseen moninpeliin, mutta verkossa homma toimii täydellisesti. Tätä pelataan vielä pitkään!

Moose Life

Jos sateenkaaren voisi maistaa, se olisi tässä. Moose Life näyttää kuvissa sekavalta, mutta todellisuus on toinen. Välkkyvän tehostemyrskyn läpi oppii näkemään, ja peli on jopa rauhoittava.­

(Llamasoft. Pc, Index, Vive, Rift, PS4, PS5, PS VR. Pegi 3.)

Britti Jeff Minter on pelialan todellisia legendoja. 1970-luvulla koodaamisen aloittanut Minter tunnetaan putkiräiskinnästä Tempest 2000 (1994). Mestariteos on puolestaan tuore tulituskaahailu Polybius (2017). Tuottelias herra työskentelee laama- ja lammasfarmiltaan Walesista.

Moose Life jatkaa hapokkaan kiehtovaa tuotantoa. Pelissä ohjataan hirveä, jolla tulitetaan vihollisia. Tarkoitus on läpäistä suoria kenttiä samalla kun kaahataan eteen ja taakse vastarintaa väistellen. Napin painalluksella pompataan kattoon, jossa sama meno jatkuu.

Haastetta piisaa, mutta peli on reilu ja kannustava. Se on myös lystikäs: tarkoitus on kerätä lampaita, ampua maaliin hakeutuvia puhveleita ja saada säihkyvä mutanttikamelilauma suojelemaan hirveä.

Peli sykähdyttää tv:stä, mutta loistaa virtuaalitodellisuudessa. Silloin elämys on kuin työntäisi pään tv-ruudun sisään. Peli pyörii PS VR:llä harvinaisesti 120 kuvaa sekunnissa, minkä ansiosta räiskyvä kokemus tuntuu tyyneltä eikä aiheuta pahaa oloa.

It Takes Two

It Takes Two pursuaa hyviä ideoita, ja yksi niistä on sangen käytännöllinen: kuka tahansa voi ladata pelin ilmaiseksi ja pelata sen netissä läpi, kunhan toinen osapuoli omistaa pelin.­

(Hazelight. Pc, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Pegi 12.)

Tässäpä on ilahduttava, omalaatuinen tapaus. Toimintatasoloikka It Takes Two on peli, jota voi pelata vain kahdestaan. Ja tapahtuipa se netistä tai samalta sohvalta, ruutu jakautuu aina niin, että kaverin näkee vierestä.

Tarina kertoo vanhemmista, jotka aikovat erota. Yllättäen he kutistuvat eläviksi puu- ja savinukeiksi ja ajautuvat seikkailuun ruohonjuuritasolla. Siellä esineet ja eläimet puhuvat, eikä vaaroilta välty.

Yksin ei pärjää millään, vaan juju on toisen huomioimisessa. Esteitä läpäistään ja tasoilla pompitaan saumattomassa, hupaisassa yhteistyössä. Matkan varrella on lisäksi pulmia, jotka vaativat molempien samanaikaista panosta.

Jo peruspelaaminen on hauskaa, mutta huipuksi peli nousee vaihtelunsa ansiosta. Tiiminä muun muassa hallitaan kulkuneuvoja, vaihdetaan painovoimaa avaruudessa sekä heitellään ja räjäytellään mahlapommeja. Pitkä peli yllättää mekaniikallaan kerta toisensa perään – aina laadusta tinkimättä.

Kyseessä on kaikkinensa harvinaisen hieno ja huoliteltu kokonaisuus yhteisiin hetkiin.

Devotion

On antoisaa, kun ei tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Devotionin ympäristö saattaa muuttua katsetta liikuttaessa, ja aika sekä paikka voivat vaihtua hetkessä. Tässä tila täyttyy yllättäen perinnenukeista.­

(Red Candle Games. Pc. Pegi 18.)

Kohu oli valmis, kun taiwanilainen kauhupeli Devotion julkaistiin Steam-pelipalveluussa vuonna 2019. Pelistä löytyi kuva, jossa luki Xi Jinping ja Nalle Puh. Se riitti. Peli vedettiin heti myynnistä Kiinassa, ja viikon päästä muualla maailmassa.

Kiinassa on kulkenut meemi, jossa maan johtaja Xi Jinping rinnastetaan Nalle Puhiin. Näinpä Nalle Puh on sensuroitu siellä vuonna 2017. Devotionin tekijät pahoittelivat, poistivat kuvan ja sanoivat vahingon johtuneen yhden henkilön unohduksesta. Muu tiimi ei tiennyt asiasta.

Seurauksena peliä ei otettu myyntiin missään. Länsimainen viihdeteollisuus pelaa kiltisti Kiinan sensuurin säännöillä, jotta pääsisivät valtavalle markkina-alueelle. Mutta tekijät eivät luovuttaneet. He perustivat oman nettikaupan, ja kadotetuksi luultu Devotion on taas saatavilla.

Devotion ei ole kulttimaineessa syyttä. 1980-luvulle sijoittuva peli kertoo pienestä perheestä. Äiti on suosittu näyttelijä, joka on luopunut urastaan miehensä takia. Mies on palkittu käsikirjoittaja, joka on heikkona uuden elokuvansa vastaanotosta. Samalla nuori tytär oireilee pahasti.

Perheen autiota ja ahdasta asuntoa tutkitaan sytkärin valossa. Vihollisia tai kamppailua ei ole. Suoranaista pelottelua on myös vähän, mutta kokemus on hyytävä. Peli vie ahdistuneeseen mielenmaisemaan, jota hallitsevat häpeä ja paineet perheen pyörittämisestä.

Todellisuus ja kuvitelmat sekoittuvat pelissä ikimuistoisesti. Kyseessä on ainutlaatuinen kokonaisuus, joka on synkästä aihepiiristä huolimatta ihmeen avarakatseinen ja elämänläheinen. Tässä on kauhupelien uusi, ohittamaton mestariteos.