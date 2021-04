Kolme ysäriklassikkoa pantiin pakettiin – värikäs ja pöljä viikinkiseikkailu on yhä helmi

Jos aika kultasi muistoja liikaa, ysäripeleistä on tarjolla myös parannellut versiot.

The Lost Vikings julkaistiin ensimmäisen kerran 28 vuotta sitten. Peli alkaa siitä, kun kolme viikinkiä kaapataan intergalaktiseen Korkeasaareen.­

World of Warcraftista tunnettu pelimaailman jättiläinen Blizzard Entertainment täytti tänä vuonna 30 vuotta.

Pyöreiden vuosien kunniaksi peliyhtiö julkaisi kokoelman pelejään 1990-luvun alkuvuosilta, jolloin firma oli nimeltään Silicon & Synapse. Paketti kantaa sinänsä informatiivista Blizzard Arcade Collection -nimeä.

Perustajien mukaan firman nimi vaihdettiin vuonna 1994, koska se kirjoitettiin jatkuvasti väärin. Mikropiireissäkin käytettävä puolijohde silicon eli pii sotkettiin siliconeen, rintaimplanteissa käytettävään silikoniin. Ei ihme, että nimi aiheutti hämmennystä.

Rock n' Roll Racing julkaistiin alun perin 1993. Kokoelmassa siitä on tarjolla alkuperäispelien lisäksi paranneltu versio.­

Pelejä on kokoelmassa vain kolme: The Lost Vikings, Rock n’ Roll Racing ja Blackthorne. Kuitenkin jokainen niistä on nostalginen pulahdus SNES-sukupolven lapsuuteen. Näitä väännettiin peukalot punaisina.

Hyvää

1990-luvun nostalgia

Hillitysti parannellut versiot peleistä

Huonoa

The Lost Vikings 2:n puuttuminen kokoelmasta

20 euron hinta on korkea

Pelintekijät ovat ymmärtäneet ajan kultaavan muistot välillä liiankin hohdokkaiksi. Lapsuuden suosikkielokuva paljastuukin helposti aikuisena katsottuna hirveäksi jöötiksi. Lelu jolla pöyhkeilit kavereillesi olikin käpylehmä. Ja niin edespäin.

Siksipä kokoelmassa on tarjolla pelien alkuperäisten versioiden lisäksi parannellut definitive-versiot, jotka näyttävät hieman paremmalta, kuulostavat hieman paremmalta ja ovat hieman mukavampia pelata.

Ilahduttavan värikkäät ja pöljät viikingit

Se on oiva ratkaisu. Parantelu on ollut hillittyä ja alkuperäispelien henki on säilytetty. Lapsuutensa pelejä voi fiilistellä taivastelematta, että voi luoja, tältäkö ne näyttivät. Näin ne lienevät myös helpommin lähestyttäviä uusille pelaajille.

Suosikkini kokoelmasta on The Lost Vikings. Ilmeisesti pelintekijät suunnittelivat aluksi tekevänsä siitä Lemmings-tyylisen pulmapelin, jossa sadan viikingin joukko olisi kolunnut kenttiä läpi omia erikoiskykyjään käyttäen.

Pelistä haluttiin kuitenkin tehdä konsoliystävällinen versio, joten viikinkien määrää vähennettiin, kunnes jäljelle jäi vain kolme: Erik, Baleog ja Olaf. Punapartainen Erik osaa juosta nopeasti ja hypätä, viiksekäs Baleog miekkailla ja ampua jousella ja Obelixia muistuttava Olaf käyttää kilpeä.

Jokaisen sarvipään taitoja tarvitaan pulmien ratkaisemisessa ja kenttien läpäisemisessä.

Peli on ilahduttavan värikäs ja juoni mukavan pöljä. Eräänlaista intergalaktista Korkeasaarta pyörittävä avaruuskeisari kaappaa viikinkiparat kokoelmaansa, ja kolmikon on paettava aluksesta.

Sillä hetkellä Erik Nopea tajusi, ettei laipion pyöriminen johtunut liiasta sahdin juomisesta.­

Pakomatkalla heidät imaistaan ajan pyörteeseen, minkä varjolla viikingit pääsevät muun muassa välttelemään dinosauruksia esihistoriassa ja mäiskimään muumioita muinaiseen Egyptiin.

Harmillista on, ettei kokoelmapakettiin ole otettu mukaan jatko-osaa, The Lost Vikings 2:ta.

Nostalgiakakkulat silmille

Muutkaan kokoelman pelit eivät ole huonoja, mutta niitä ajan hammas on nakertänyt enemmän kuin The Lost Vikingsia. Tasoloikkaa ja räiskintää sekoittava Blackthorne ei tunnu yhtä sujuvalta kuin vuosikymmeniä sitten, vaan seikkailua rytmittävät nyt kirosanat, kun haulikkosankari ei lähdekään kiipeämään kallionseinämää vaan mätkähtää kivenä rotkon pohjalle.

Blackthornea on kutsuttu Prince of Persiaksi, mutta haulikolla. Vertaus ei ole aivan väärä.­

Ajopeli Rock n’ Roll Racingkään ei saa aikaan kummoista hurmosta, vaikka parannellussa versiossa pelin rokkibiisejä saa kuunnella cd-tasoisina versioina.

Paketille lyöty 20 euron hinta on kuitenkin kova. Vaikka kokoelma on sinänsä mainio matka yhden videopelijätin historiaan, täysin rinnoin nautiskelu kuitenkin edellyttää nostalgiakakkuloiden silmille panemista.