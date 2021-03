Kauppojen sulkeminen ei riitä: Kiina pyyhkii H&M:n kartalta – saa apua Applelta

Hennes & Mauritzin liikkeitä ei enää löydy kiinalaisista digitaalisista kartoista. Ei myöskään amerikkalaisen Applen.

Kiina on aloittanut rankaisutoimet ruotsalaista Hennes & Mauritz -vaatekauppaketjua kohtaan ruotsalaisyhtiön kritisoitua Kiinaa orjatyövoiman käytöstä. Ruotsalaisyritys on myös ilmoittanut keskeyttävänsä Xinjiangin uiguurialueella tuotetun puuvillan käyttämisen.

Kiina on sulkenut useita ketjun myymälöitä ja maan sosiaalisessa mediassa vaaditaan laajasti boikottia kauppaketjua kohtaan.

The New York Timesin (maksumuuri) mukaan Kiinan vastatoimet eivät rajoitu kauppojen sulkemiseen. H&M on poistettu kokonaan monista Kiinassa toimivista sovelluksista – myös Apple Mapsista. Liikkeet ovat kadonneet myös kiinalaisen Baidun kartoista.

Myöskään taksin tilaaminen H&M:n myymälään kiinalaisesta Didi-kyytisovelluksesta ei onnistu. Lisäksi H&M:n tuotteita ei enää löydy Kiinan suurimmasta digitaalisesta kauppapaikasta, Alibabasta.

9to5mac huomauttaa, että Kiinasta markkinaosuuksia havitteleva Apple on noudattanut maan hallituksen määräyksiä hanakasti. Muun muassa New York Timesin sovellus on poistettu Kiinan App Storesta hallituksen määräyksestä.

Kiina on reagoinut vahvasti sitä kritisoineita länsimaisia yhtiöitä vastaan. Boikottien ja vastatoimien kohteeksi ovat joutuneet myös muun muassa Nike, Adidas, New Balance, Burberry, Puma, Converse, Calvin Klein ja Tommy Hilfiger, kertoo CNN.