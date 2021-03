Scifiklassikosta tehtiin peli vuonna 1984 – armoton uusioversio on pelattavissa ilmaiseksi

Linnunradan käsikirja liftareille on pelattavissa suoraan selaimessa.

Douglas Adamsin scifiklassikko Linnunradan käsikirja liftareille ilmestyi alun perin BBC:n kuunnelmana. Kirjan ja myöhemmin ilmestyneen elokuvan tietävät monet, mutta vähemmälle huomiolle on jäänyt vuonna 1984 ilmestynyt videopeli.

Videopeli on pelattavissa ehostetussa muodossa BBC:n verkkosivuilla. Kyseessä on selaimessa toimiva The Hitchhiker's Guide to the Galaxy 30th Anniversary Edition, joka ilmestyi vuonna 2014 pelin 30-vuotisjuhlan kunniaksi.

Tekstiseikkailussa pelaaja kirjoittaa komentoja ja vie tarinaa eteenpäin. Voit kirjoittaa joko pelissä olevalla virtuaalinäppäimistöllä tai oikealla näppäimistöllä. Peliä pelataan englanniksi.

Varoituksen sana nykyaikaisiin videopeleihin tottuneille: Pelissä kirjoitetaan paljon ja luetaan paljon tekstiä. Lisäksi se ei ymmärrä kirjoitettua tekstiä kovin sujuvasti. Eteen tulee tilanteita, joissa pelaaja antaa mielestään loogisen komennon, mutta peli ei tunnista sitä.

Peli on uudistuksistaan huolimatta graafisesti varsin pelkistetty. Joitakin äänitehosteita on, joten kaiuttimet tai kuulokkeet kannattaa pitää kytkettyinä. Peli ei perustu vanhalle ja vaaralliselle Flash-tekniikalle, jota selaimet eivät enää juurikaan edes tue. Sen sijaan käytetään Flashin korvannutta html5:tä.

Kuten pelin verkkosivulla varoitetaan, varaudu kuolemaan paljon. Allekirjoittanut onnistui kuolemaan välittömästi ensimmäisellä pelikerralla.

Nukkuminen ei ollut hyvä idea.­

Pelitilanteen voi tallentaa, mutta se vaatii BBC-käyttäjätilin luomista. Jos sellaisen sattuu omistamaan tai luomaan, kannattaa peliin kirjoittaa usein ”save” tilanteen tallentamiseksi. Voit palauttaa tallenteesi kirjoittamalla ”restore”.