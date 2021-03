Androidin korvaaja? Googlen mystinen käyttöjärjestelmä ottamassa ison askeleen

Googlen vuosia kehittämä Fuchsia-käyttöjärjestelmä voi pian saada alustavan kehittäjäjulkaisun, 9to5Google arvioi.

Googlen Fuchsia-käyttöjärjestelmä on pääsemässä ensimmäistä kertaa kunnolla kehittäjien käsiin, 9to5Google kirjoittaa. Aiemmin vain lähdekoodina ladattavissa ollut ja vaikeasti asennettava Fuchsia on viime kuukausina saanut kehityshaaroja, joista päätellen ensimmäinen varsinainen julkaisu kehittäjille on lähellä.

Kyse ei ole vielä siitä, että Fuchsia olisi tulossa laajasti käyttöön. Siihen voi mennä vielä vuosia. Mutta 9to5Google odottaa silti merkittävää virstanpylvästä pitkään olemassa olleelle projektille, joka on edelleen jossain määrin mysteeri.

Fuchsiasta saatiin vihiä vuonna 2016, kun Google julkaisi projektin omassa koodivarastossaan ja Github-verkkopalvelussa.

Kyseessä saattaa olla jonkinlainen eri alustoja yhteen kokoava käyttöjärjestelmä, jota voidaan ajaa niin puhelimilla, kannettavilla tietokoneilla kuin esineiden internetin laitteilla. Yhtenä tavoitteena on tehdä Fuchsiasta Linux-riippumaton Androidista poiketen.

Googlen omassa dokumentaatiossa sanottiin, että Fuchsian käyttämä Magenta-ydin on suunnattu paitsi sulautettuihin ratkaisuihin, myös nykyaikaisille älypuhelimille ja pc-tietokoneille, jotka käyttävät nopeita suorittimia, ja joissa on reippaasti työmuistia.

Nähtäväksi jää, onko Fuchsia tarkoitettu jopa Googlen nykyisten käyttöjärjestelmien, eli Androidin ja Chrome OS:n, korvaajaksi.