Google voi näyttää karmivan muistutuksen – puhelinseurannan uhrille ei suojaa

Google Maps alkoi muistuttaa käyttäjiä siitä, keiden sijaintia he pystyvät seuraamaan. Android Police toivoo toimintoon muutosta.

Googlen Maps-karttapalveluun liittyvä uusi toiminto herättää huolta. Android Policen mukaan ainakin Yhdysvalloissa Googlen virtuaalinen Assistant-avustaja on alkanut muistuttaa joitakin käyttäjiä siitä, keiden sijaintia he pystyvät Mapsissa tarkkailemaan.

Kyse on Mapsin vanhasta toiminnosta sijainnin jakamiseksi. Käyttäjät voivat tehdä niin esimerkiksi löytääkseen toisensa helpommin tai kertoakseen, kuinka kaukana he ovat sovitusta kohtaamispaikasta.

Assistantin uusi ilmoitus on tarkoitettu muistuttamaan henkilöistä, joiden olinpaikkaa on mahdollista katsoa. Android Police näkee tässä potentiaalisen tietosuojaongelman, mikäli sijaintinsa alun perin jakanut henkilö ei halua sitä enää tehdä mutta on unohtanut koko asian. Tai jos olinpaikkoja tarkastelee joku toinen kuin puhelimen alkuperäinen käyttäjä.

Uutispalvelun toivomus on, että Google pikemminkin muistuttaisi asiasta niitä, jotka ovat sijaintinsa jakaneet. Tällöin he voisivat helposti kytkeä jaon pois päältä sen sijaan, että muut voivat jatkaa heidän seuraamistaan mielin määrin.

Jos olet jakanut sijaintisi jollekulle ja haluat sen lopettaa, Google antaa siihen ohjeet.

Avaa Google Maps ‑sovellus Android-puhelimessa, paina oikean yläkulman profiilikuvaasi tai nimesi alkukirjainta ja sitten valitse Sijainnin jakaminen. Näpäytä sen henkilön profiilia, jolle et enää halua jakaa sijaintiasi ja paina Lopeta.

IPhonessa lopetus tapahtuu suurin piirtein samalla tavalla Sijainnin jakaminen -valikon kautta.

Tietokoneella avaa selaimessa Sijainnin jakamisen asetukset, ja klikkaa Poista niiden henkilöiden kohdalla, joille et enää halua sijaintiasi näyttää.

Sijaintia ei ole myöskään pakko jakaa, kunnes itse laitat sen pois päältä. Voit myös valita aikajakson, kuten yksi tunti, jonka jälkeen jako lopetetaan.