Todellisia pelihelmiä täysin ilmaiseksi Pleikkarille: Silmät auki ensi viikolla

Sony jatkaa korona-ahdistuksen purkamista sarjalla arvostettuja pelejä, jotka tulevat saataville maksamatta yhtään mitään.

Sony kertoi, millä tavalla se jatkaa Play at Home -kampanjaansa joka tarjoaa sarjan ilmaisia pelejä korona-ahdistuksen helpottamiseksi. Sarjassa tuotiin jo saataville Ratchet & Clank, jonka voi yhä lunastaa.

Perjantaina 26. maaliskuuta jyrähtää. Sony tuo saataville useita merkittäviä pelejä Playstation 4:n omistajille, vaikka heillä ei olisi maksullista Plus-tilausta. Pelit ovat merenalaiset seikkailut Abzû ja Subnautica, ongelmanratkontapeli The Witness, ammuskelupeli Enter the Gungeon ja musiikkia ja vihollisten niittämistä yhdistelevä Rez Infinite.

Tom's Guiden mukaan pelit voi lunastaa myös PS5:lle, jos sellaisen on onnistunut ostamaan huonosta saatavuudesta huolimatta.

Lisäksi Sony tarjoaa neljä Playstation VR -silmikolle tarkoitettua virtuaalitodellisuuspeliä, jotka ovat Astro Bot Rescue Mission, Moss, Thumper ja Paper Beast.

Pelit tulevat ilmaiseksi saataville Playstation Storessa perjantaina 26. maaliskuuta kello 5 aamulla Suomen-aikaa. Tarjous päättyy 22. huhtikuuta kello 6 aamulla Suomen-aikaa.

Horizon Zero Dawn Complete Edition on peli, jota ei missään nimessä kannata missata jos lajityyppi suinkin kiinnostaa.­

Sony paljasti myös, että arvostettu scifiseikkailu Horizon Zero Dawn Complete Edition tulee samalla tavalla ilmaiseksi saataville 20. huhtikuuta kello 6 aamulla Suomen-aikaa. Tämän pelin voi lunastaa 15. toukokuuta kello 6 aamulla Suomen-aikaa mennessä.

Muista tarkistaa pelien ikärajat, jos lataat niitä perheen pienimmille. Korkein ikäraja on viimeksi mainitulla Horizon Zero Dawnilla, joka on sallittu vähintään 16-vuotiaille.