Mikrosirujen markkina järisee – vanhat kuninkaat jäävät nettijättien varjoon

Apple, Amazon ja Microsoft ovat korvaamassa vanhojen jättien suorittimet omillaan.

Mikrosirujen markkinasta on tulossa aiempaa erikoistuneempi, mikä uhkaa perinteisiä puolijohdevalmistajia Inteliä ja AMD:tä. Esimerkiksi Amazon on suunnitellut omaa pilvipalveluaaan varten omat mikrosirut juuri yhtiön omiin tarpeisiin.

Amazon käyttää edelleen suurimmaksi osaksi Intelin siruja, mutta pyrkii jatkuvasti lisäämään omien sirujen käyttöä. Myös Google ja Microsoft kehittävät omia mikrosirujaan.

Mikrosirumarkkinoiden toimintamalli on mennyt pitkälti uusiksi viimeisten vuosien aikana. Aiemmin Intelillä ja AMD:lla oli koko ketju hallussa suunnittelusta ja kehityksestä valmistukseen. Sittemmin AMD on luopunut omista tehtaistaan ja Intel alkanut valmistaa siruja muille alihankintana.

Nykyisin suuntaus on se, että suunnittelu ja valmistus on erillään. Esimerkiksi Amazon ei itse valmista omia sirujaan, vaan tilaa ne alihankkijoilta.

Suuntausta vauhditti mobiililaitteiden kehitys. Siinä missä aiemmin perinteiset siruvalmistajat halusivat maksimoida laskentatehoa, mobiililaitteissa oli tärkeää alhainen virrankulutus.

Kun siruvalmistus ja -suunnittelu erotettiin omiksi toiminnoikseen, huomasivat yhtiöt siinä mahdollisuuden kehittää entistä enemmän omiin tarpeisiinsa sopivia siruja.

Intel on pyrkinyt pysymään mukana kilpailussa ostamalla yhtiöitä, jotka ovat erikoistuneet tekoälylaskentaan sekä käyttämällä aiempaa enemmän resursseja sirujen hyötysuhteeseen ja räätälöityihin ratkaisuihin.

Apple on jo aiemmin ryhtynyt käyttämään puhelimissaan omia sirujaan. Nyt se korvaa Intelin prosessoreita tietoikoneissaan omilla suorittimillaan.

Nvidia puolestaan on ilmoittanut ostavansa Armin, jonka kehittämä teknologia on avainasemassa monissa siruissa. Arm on lisensioinut teknologiaa eteenpäin ja Nvidia on ilmoittanut aikovansa jatkaa tätä, mutta monet yhtiöt ovat ilmaisseet huolensa asiasta kilpailuviranomaisille, joiden pitää hyväksyä kauppa. Viimeisten tietojen mukaan kauppa on vastatuulessa.

Oman lisänsä mikrosirumarkkinoihin luo tällä hetkellä vielä se, että pandemian aiheuttamien rajoitusten ja logistiikkaongelmien takia moni yhtiö kärsii tällä hetkellä sirupulasta.