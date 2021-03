Rakastettu peli ilmaiseksi Pleikkarille pysyvästi – tätä ei kannata missata

Verrattain tuore tasohyppely on parhaillaan ilmainen kaikille PS4:n ja PS5:n käyttäjille.

Vuonna 2016 ilmestynyt peli on vielä nykyäänkin kaunista katsottavaa.­

Viihdejätti Sony tarjoaa Playstation Store -kaupassaan ilmaiseksi Ratchet & Clank -videopeliä vuodelta 2016. Asiasta uutisoi muun muassa The Verge.

7-vuotiaille ja sitä vanhemmille sallittu peli on toiminnantäyteinen tasohyppely, joka nauttii pelaajien ja arvostelijoiden suosiota. Peli on ilmainen 1. huhtikuuta kello 2:een asti aamulla Suomen-ajassa mitattuna.

Kyseessä ei ole maksullisen Playstation Plus -tilauksen etuna tuleva ”ilmainen” peli, vaan tämän voivat lunastaa kaikki, kunhan heillä on PS4 tai PS5 ja he ovat kirjautuneet Playstation Storeen.

Kun pelin on lunastanut ennen takarajaa, se pysyy käyttäjän tilillä. Peliä ei siis tarvitse asentaa heti ja pelata kiireessä maaliskuun aikana.

Ratchet & Clank uusin osa kuuluu pelisarjaan, joka sai alkunsa vuonna 2002 ja nauttii suurta suosiota Playstation-pelaajien keskuudessa. Uusin osa on saanut Metacritic-palvelussa erinomaisen 85/100 pisteen kokonaisarvosanan ja lukija-arvion 8,5/10.

Ratchet & Clank on osa Sonyn laajempaa Play At Home -kampanjaa, jonka puitteissa on ennenkin jaettu ilmaisia pelejä koronapandemian ahdistusta lievittämään. Tämänkertainen kampanja jatkuu kesäkuuhun asti ja lupaa muitakin ilmaisia pelejä ja muuta viihdettä kevään edetessä.