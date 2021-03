Ikävä yllätys monelle Netflix-käyttäjälle – palvelu testaa tiukkoja rajoituksia

Netflix saattaa alkaa rajoittaa tunnusten jakamista oltuaan asian suhteen varsin vapaamielinen vuosikaudet.

Kyseessä on vasta koe. Tunnusten jakamisen rajoittamisesta ei ole tehty päätöstä.­

Suomessakin erittäin suosittu suoratoistopalvelu Netflix väläyttää entistä tiukempaa linjaa käyttäjätunnusten jakamisessa, BBC ja CNN kertovat.

Jotkut käyttäjät ovat saaneet ruudulleen ilmoituksen, että jos et asu tilin omistajan kanssa, tarvitset oman tilin jotta voit jatkaa katselua.

Netflix vahvistaa, että kokeilu on käynnissä. Tarkoitus on varmistaa, että Netflixiä käyttävillä ihmisillä on siihen oikeus.

Käyttäjätunnuksen ja salasanan jako on hyvin yleistä Netflix-käyttäjien keskuudessa ja voi ulottua kodin ulkopuolelle vaikkapa kaverien ja jopa heidän kaveriensa piiriin. Aiemmin Netflix on katsonut asiaa läpi sormien.

Vuonna 2016 Netflixin toimitusjohtaja Reed Hastings meni niinkin pitkälle, että sanoi Netflix-tunnusten jakamisen kavereiden kesken olevan ”positiivinen asia”.

Netflixin käyttöehdoissa tunnusten jako kodin ulkopuolelle kuitenkin kielletään:

Netflix-palvelu ja mikä tahansa palvelun kautta katsottava sisältö on tarkoitettu vain sinun henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöösi, eikä sitä saa jakaa kotitaloutesi ulkopuolisille henkilöille.

Nyt käynnissä oleva koe antaa käyttäjän vahvistaa olevansa oikeutettu käyttämään tiliä. Se tapahtuu tekstiviestillä tai sähköpostilla lähetettävällä koodilla. Käyttäjä voi myös ohittaa kyselyn, mutta se palaa ruutuun myöhemmin.

Netflix ei ole vielä tehnyt päätöstä, ottaako se rajoituksen laajasti käyttöön. Aiemmin suoratoistopalvelu on puuttunut tiukasti vpn-palvelujen käyttämiseen. Vpn:n avulla käyttäjät ovat pyrkineet pääsemään käsiksi Netflixin koko ohjelmakatalogiin, koska ohjelmatarjonta vaihtelee maien kesken. Estoista huolimatta moni vpn toimi Netflixissä ainakin vielä parisen vuotta sitten.