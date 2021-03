Facebook: Kahvilassa käynti 10 vuoden päästä on ihan erilaista – tältä maailma näyttää

Facebookin kuvailema käyttöesimerkki on kiinnostava, mutta herättää myös kysymyksiä.

Facebook julkaisi pitkän blogikirjoituksen, jossa yhtiö valottaa visiotaan älylaseista. Nyt esitetty näkemys älylaseista toteutuu Facebookin ennusteen mukaan noin kymmenen vuoden säteellä. Yhtiöltä odotetaan älylasien ensimmäistä versiota myyntiin jo tänä vuonna.

Blogissa annetaan esimerkki kahvilakäynnistä. Käyttäjällä on päässään todellista näkymää ja tietokoneella luotua grafiikkaa yhdistävät lisätyn todellisuuden lasit ja ranneke. Kotoa lähtiessä virtuaaliavustaja kysyy, laitetaanko suosikkipodcastin uusin jakso toistumaan. Sen voi hyväksyä pienellä sormen liikkeellä.

Kahvilaan saapuessa avustaja ehdottaa vanhan tutun kahvin tilaamista, mutta sen voi sivuuttaa sormen liikkeellä. Pöydässä käyttäjä kaivaa esiin kevyet ja pehmeät haptiset käsineet. Ne avaavat virtuaalisen näytön ja näppäimistön, joita voi käyttää yhtä luonnollisesti kuin fyysisiä vastineita asiakirjan muokkaamiseen.

Lasit hiljentävät automaattisesti kahvilan taustamelun, jotta käyttäjän on helpompi keskittyä työhönsä. Kuitenkin tärkeäksi tulkitut äänet, kuten tarjoilijan puhe, osataan päästää läpi. Ystävän soittaessa avustaja ohjaa hänet suoraan vastaajaan, jotta käyttäjän keskustelua tarjoilijan kanssa ei keskeytettäisi.

Visioon pääsemiseksi Facebookin on ratkottava useita teknologisia ja myös muunlaisia ongelmia. Blogikirjoitus ei esimerkiksi täsmentänyt, mistä lasit päättelevät, ettei käyttäjä olisi halunnut vastata ystävälle saman tien.

Facebook sanoo, että laseista on tehtävä sosiaalisesti hyväksyttäviä ja tunkeilemattomia. Googlen oma älylasikoe Glass kaatui kuluttajien osalta pitkälti siihen, että niitä ei koettu sosiaalisesti hyväksyttävinä. Lähinnä siksi, koska monet käyttäjät syyllistyivät salakuvaukseen.

Älylasien tilannetajuinen toiminta perustuu käyttäjän tuntemiseen. Ei ole tiedossa, miten paljon tietoa säilytettäisiin paikallisesti laseissa tai miten paljon sitä jaettaisiin muualle verkkoon kuten Facebookille.

Facebook kyllä korostaa, että lasit on tehtävä tietosuoja alusta asti huomioon ottaen. Tähän liittyen yhtiö on korostanut, että etenkin kasvontunnistus on tietosuojan kannalta vaikea toiminto josta ei ole tehty lopullisia päätöksiä.