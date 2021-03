2 500 000 dollaria: Netissä julkaistusta viestistä tarjotaan uskomaton hinta

Kaikkien aikojen ensimmäinen Twitter-viesti on kaupan ja siitä ollaan valmiita maksamaan maltaita.

Lyhytviestipalvelu Twitterin perustaja ja toimitusjohtaja Jack Dorsey on laittanut vuonna 2006 palvelussa julkaisemansa ensimmäisen viestin myyntiin, muun muassa CNN uutisoi.

Viesti oli lyhykäisyydessään just setting up my twttr, eli suurin piirtein ”olen ottamassa Twitter-tilini käyttöön”. Dorsey myy twiittiä eräänlaisena digitaalisena keräilyesineenä, jollaisista käytetään nimitystä NFT eli non-fungible token.

Kyseessä on uusi ilmiö, jossa kerätään ja myydään digitaalista omaisuutta, jonka alkuperä on vahvistettu digitaalisin allekirjoituksin. Se on mahdollistanut esimerkiksi perinteisen taidekeräilyn loikan verkkoon, mutta riskejäkin on. Osa sijoittajista pelkää, että bitcoininkin hyödyntämään lohkoketjupohjaiseen varmistusjärjestelmään perustuva NFT osoittautuu kuplaksi.

Dorsey laittoi viestinsä myyntiin Valuables-verkkopalvelussa. Tätä kirjoitettaessa korkein tarjous oli 2,5 miljoonaa dollaria eli noin 2,1 miljoonaa euroa. Tarjouksen jätti Bridge Oraclen toimitusjohtaja Sina Estavi.