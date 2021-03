Suoratoistopalvelu teki erikoisen tempun – laskee hintaa

HBO Max poikkeaa valtavirrasta ja lupaa halvempaa hintaa mainoksia vastaan, Deadline kirjoittaa.

Yhdysvaltalainen suoratoistopalvelu HBO Max lupaa halvempaa hintaa poikkeuksena esimerkiksi Netflixin paikoin kohonneisiin hintoihin.

HBO:n emoyhtiö WarnerMedia kertoi suunnitelmista Morgan Stanleyn Technology, Media & Telecom -etätilaisuudessa.

– Kävi ilmi, että useimmat ihmiset tällä planeetalla eivät ole varakkaita, WarnerMedian toimitusjohtaja Jason Kilar sanoi Deadline-uutispalvelun mukaan.

HBO Maxin kuukausihinta Yhdysvalloissa on 14,99 dollaria, eli kyseessä on yksi kalliimmista vaihtoehdoista. Uusi vaihtoehto on halvempi ja mainoksia esittävä, mutta sen hintaa, saatavuutta tai aikataulua ei vielä kerrottu muuten kuin että se on tulossa myöhemmin tänä vuonna. Kilarin mukaan mainontaa pyritään käyttämään ”elegantisti”.

HBO Max on tulossa Suomeen myöhemmin tänä vuonna. Käytännössä nykyinen HBO Nordic laajenee HBO Max -palveluksi, jonka ohjelmiston rungon muodostavat amerikkalaisen HBO-kanavan emoyhtiön Warner Median tv-sarja- ja elokuvatuotanto.

Ei ole tietoa, tarjotaanko tätä ennakoitua mainoksia esittävää tilausvaihtoehtoa Suomessa. Lisäksi ei ole tiedossa, tarjotaanko Suomessa samaa täyttä ohjelmakatalogia kuin kotimarkkinoilla Yhdysvalloissa.

Nykyisellään HBO Nordicissa ovat esimerkiksi The Sopranos, Game of Thrones ja Frendit, mutta esimerkiksi Maxin tarjoamaa Matrix-trilogiaa tai Taru sormusten herrasta -leffasarjaa ei Nordicin valikoimasta löydy.

Mainosten ja maksullisuuden yhdistelmä ei ole aivan ennekuulumaton. Telia tarjoaa C More -suoratoistopalvelusta mainoksia esittävää C More TV -versiota hieman pienemmällä kuukausimaksullista. Teleoperaattori on alkanut niputtaa palvelua myös Dot-kännykkäliittymiensä osaksi.