Nokia-televisiot palaavat Suomeen – kauppoihin myös oma ”chromecast”

Nokia-televisioiden takana on itävaltalaisvalmistaja.

Nokia Smart TV -älytelevisiot ja Streaming Box -mediatoistin tulevat myyntiin Suomessa. Android TV -käyttöjärjestelmään perustuvia televisioita saa ensi viikosta alkaen 32–75 tuuman kokoluokissa.

Laitteiden takana on itävaltainen StreamView-nimien laitevalmistaja, joka on lisenssin Nokialta-nimen käyttöön televisioissa. Järjestely on samankaltainen kuin HMD Globalilla, joka myy Nokia-puhelimia.

Nokia-televisioita on myyty muualla maailmassa jo pidempään. Niitä on tuotu saataville muun muassa Intiassa, missä Nokian brändi on erittäin hyvä. Keski-Euroopassa ne tulivat myyntiin viime vuoden lopulla.

Nokia-älytelevisioiden sisältämä Android TV -käyttöjärjestelmä on Googlen kehittämä älytelevisioille räätälöity versio Androidista. Kuten puhelimiinkin, siihen voi ladata sovelluksia Googlen sovelluskaupasta.

Nokia Streaming Box puolestaan on noin 100 euron hintainen televisioon kytkettävä, kaukosäätimellä varustettu mediaboksi. Siinä on sisäänrakennettu Chromecast-tuki, joka mahdollistaa elokuvien, valokuvien ja muun puhelimella katsottavan sisällön siirtämisen isolle ruudulle. Mediatoistimesta on hyötyä etupäässä vanhempien televisioiden kanssa, johon laajennuslaitteella saa ajantasaiset älytoiminnot.

Laitteet tulevat myyntiin ensi viikon maanantaina. Televisioiden hinta vaihtelee koosta riippuen 370 eurosta 1400 euroon.