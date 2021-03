Uutta ja vanhaa yhdistelevä Super Mario on alkuvuoden tapaus – tässä ovat kuukauden parhaat videopelit

IS valitsi viime aikojen ansiokkaimmat videopelit. Tarjolla on kiehtova sekoitus tuttuja ja tuntemattomia peli-ideoita.

Maaliskuun pelitärpeissä on klassikon paluu, ainutlaatuista ongelmanratkontaa ja erikoinen toimintaseikkailu. Valokeila kääntyy myös kahteen hienoon Mario-peliin.

Ghost 'n Goblins Resurrection

Peli vie karmiviin paikkoihin, mutta kaikki on tehty kieli poskessa. Hahmot liikkuvat kuin nuket, ja päätähtenä nähtävä ritari menettää haarniskaa osumien mukaan – loikkien lopulta alushousuillaan.­

(Capcom. Switch. Pegi 12)

Vanha on taas uutta, ja mikäs siinä, jos se tehdään näin hyvin. Ghost 'n Goblins Resurrection on kaksiulotteinen toimintatasoloikka, jossa on kaikki kunnossa. Peli vie väkevästi vuonna 1985 alkaneen Ghost 'n Goblins -sarjan alkulähteille.

Tarkoitus on läpäistä kenttiä, jotka hakevat innoituksensa sarjan kahdesta ensimmäisestä pelistä. Olivat ne tuttuja tai eivät, peli yllättää. Kentät ovat pitkiä ja kimurantteja – ja äärimmäisen haastavia.

Vaikeutta ei voi alleviivata tarpeeksi. Peli vaatii opettelemaan alueet ulkoa, tosin sekään ei aina riitä ilman nopeita refleksejä. Onneksi pelattavuus on niin viimeisteltyä ja antoisaa, että tämän armoille nöyrtyy hymyssä suin.

Erinomaisen pelin parissa viihtyy pitkään. Kentissä on salaisuuksia, hahmoa voi kehittää ja tarjolla on jopa ekstrahaastetta. Kaiken päälle satumainen grafiikka vie tyylikkäästi kuin lasten kummituskirjojen sivuille. Tässä on kaikkinensa viehättävä kokonaisuus.

Maquette

Tällaista et ole takuulla ennen pelannut. Maquetten rinnakkaiset maailmat vaikuttavat näppärästi toisiinsa. Pelin alussa rotkon päälle luodaan silta laskemalla avain ensin pienoismallin sisään.­

(Kehittäjä: Graceful Decay. Saatavilla: pc, PS4, PS5. Pegi 3)

Pulmapeli Maquette herättää takuulla huomion. Pelissä liikutaan maailmassa, jonka keskellä on siitä tarkka pienoismalli. Ulospäin liikkuessa siirrytään puolestaan suurempiin versioihin alueesta – niitä muurahaistasolta katsellen. Kiehtovampaa ideaa saa hakea.

Maatuskanukkejen tapaan laajenevassa maailmassa ratkotaan pulmia, jotka vaativat ajattelemaan luovasti, sillä alueet vaikuttavat toisiinsa jännittävästi. Normimaailmassa vaikkapa avain avaa luonnollisesti oven. Mutta laskemalla avain pienoismallin sisään siitä tuleekin jättimäinen muualla.

Ainutlaatuisen kekseliään pelimekaniikan kautta kerrotaan katkeransuloinen rakkaustarina. Kompromissien ja keskustelun merkitys parisuhteessa aukeaa oivaltavien vertauskuvien kautta. Peli havainnollistaa hienosti, miten itsestä pieni asia tuntuukin toisesta ylitsepääsemättömältä.

Harmillisesti Maquette loppuu lyhyeen ilman, että tarinaa tai mekaniikkaa vietäisiin arvoiseensa huippuun. Napakympiksi tästä ei ole, mutta kunnianhimoinen peli on eittämättä tutustumisen arvoinen.

Anodyne 2: Return to Dust

Kahteen grafiikalta ja pelattavuudeltaan eroaviin maailmoihin sijoittuva Anodyne 2 ei päästä tulkinnassa helpolla. Eikä hätää, jos edellinen osa ei ole tuttu, sillä siitä ei vaadita tietämystä.­

(Analgesic Productions. Pc, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series. Pegi 12)

Toimintaseikkailu Anodyne 2: Return to Dust on aivan uusi peli, mutta se näyttää iänikuiselta. Tai tarkemmin sanottuna se näyttää kahdelta hyvin erilaiselta entisaikojen peliltä.

Aluksi tutkitaan tieteiskaupunkia, joka on toteutettu kuin 1990-luvun ensimmäisten kolmiulotteisten pelien grafiikalla. Asukkaita auttamalla siirrytään erikoiseen todellisuuteen. Siellä kaikki näyttääkin vielä vanhemmalta kaksiulotteiselta pikselipeliltä.

Tehokeino loksauttaa leuan, mutta onneksi kyse ei ole turhasta kikkailusta. Kokonaisuus on monelta kantilta mielenkiintoinen. Tunnelma on oudon leijuva, tarina kiehtovan salaperäinen ja todellisuudet tarjoavat toisistaan poikkeavaa tekemistä. 3d:nä hahmo osaa esimerkiksi hyppiä, , 2d:nä taas käytetään imuria pulmanratkonnassa.

Anodyne 2 on yhtä lailla sekä mukaansa kutsuva että vaikeasti lähestyttävä. Sen tapahtumista ja hahmoista ei ota aina selkoa, mutta tärkeintä on, että siitä haluaa nähdä jatkuvasti lisää. Se on hyvän pelin merkki.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Maanmainion Bowser's Furyn haasteet ratkeavat monella tapaa, ja alueille voi uida tai ratsastaa dinolla. Bowserin pojan saa myös automaattiseksi apuun, mikä opettaa näpärästi lapsia pelaamaan.­

(Nintendo. Switch. Pegi 7)

Viime aikojen ykkösjulkaisusta ei ole epäilystäkään. Se on kahdesta tasohyppelystä koostuva Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Setti sisältää uutta ja vanhaa pelattavaa – ja molemmat ovat kerrassaan upeita tapauksia.

Vuoden 2013 Super Mario 3D World on yksi lajin parhaita pelejä, joka pursuaa toinen toistaan hassumpia ideoita. Peli on niin hyvä, että se soveltuu sekä yksin että yhdessä pomppimiseen.

Ulkoasu on kaunis kuin aiemminkin, mutta nopeutta on nostettu huomattavasti. Mario ja viholliset liikkuvat rivakammin, mikä parantaa peliä entisestään. Myös nelinpeli toimii pandemia huomioiden netissä.

Paketin uutuus on leikkisän kokeellinen Bowser's Fury. Siinä Mario lyöttäytyy yhteen arkkivihollisensa Bowserin pojan kanssa, joka tarvitsee apua seonneen isänsä lepyttelyssä.

Maukkaan tiivis peli sijoittuu saaristoon, jota tutkitaan oman mielen mukaan. Järkälemäinen Bowser saapuu välillä riehumaan kuin Godzilla konsanaan, mikä muuttaa haasteen ohella hetkessä kentät toisenlaiseksi. Silloin vaarallista laavaa, tulisäteitä ja uusia tasoja ilmestyy minne vain.

Ihastuttavan seikkailun kruunaavat hetket, jolloin Mario kasvaa itsekin jätiksi. Tämä vie mennessään!